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MasterCard World Elite

Mastercard
Дебетовая
тип
от 1.3%
кэшбек
Мультивалютная
валюта
  • Cashback до 2%
  • Привилегии в виде страхования жизни и защиты покупки
  • Консьерж-сервис
  • Сопровождение в аэропортах
О карте
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
  • Тенге
  • Доллар
  • Евро
  • Китайский юань
  • Российский рубль
  • Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Платежные системы
  • MasterCard
Класс карты
  • World
Технические особенности
  • Бесконтактные платежи
  • Apple Pay
  • Samsung Pay
  • Чип
Обслуживание
  • Стоимость обслуживание в первый год — 60 000 ₸
  • Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 60 000 ₸
Стоимость обслуживания: 60 000 тг. в год
Комиссии
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
  • Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0.6%В месяц до 300 000 тенге (включительно) - бесплатно, свыше - 0,6% от суммы; В банкоматах банков за пределами РК - 0,5% + 1000 тенге.
Cashback
от 1.3%  до 2%
АО «First Heartland Jýsan Bank»
О компании
jysanbank.kz
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Кредиты6Ипотека5Депозиты5Карты10
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