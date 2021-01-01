425.75 ₸
499.32 ₸
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Карты
MasterCard World Elite
Дебетовая
тип
от 1.3%
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валюта
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Выдача и погашение
Тип карты
Дебетовая
Валюта счета
Тенге
Доллар
Евро
Китайский юань
Российский рубль
Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Платежные системы
MasterCard
Класс карты
World
Технические особенности
Бесконтактные платежи
Apple Pay
Samsung Pay
Чип
Обслуживание
Стоимость обслуживание в первый год — 60 000 ₸
Стоимость обслуживание во второй и последующие года — 60 000 ₸
Стоимость обслуживания: 60 000 тг. в год
Комиссии
Комиссия за снятие наличных в банкоматах банка — 0%
Комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков — 0.6%
В месяц до 300 000 тенге (включительно) - бесплатно, свыше - 0,6% от суммы; В банкоматах банков за пределами РК - 0,5% + 1000 тенге.
Cashback
от 1.3% до 2%
АО «First Heartland Jýsan Bank»
О компании
jysanbank.kz
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