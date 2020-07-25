Алматы
Кредитная карта Free Card
Интересное предложение для тех, кто предпочитает наличные.
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Mastercard

Кредитная карта Free Card

Gold

Интересное предложение для тех, кто предпочитает наличные.

Снятие наличных без комиссии
Бесплатно обслуживание на весь срок
Персональные ставки по процентам
Доступные выплаты: минимальная сумма выплат 5% от долга (минимум 2000 тг)
Погашение до 30 числа каждого месяца
УсловияТребования и документыВыдача и оформление
Тип карты
Кредитная
Валюта
  • Тенге
Платежные системы
  • MasterCard
Класс карты
  • Gold
Технические особенности
  • Чип
  • Бесконтактные платежи
Время изготовления карты
2 дн.
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Пополнение
  • Кассы
  • Банкоматы
  • Электронные кошельки
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы