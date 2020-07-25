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Кредитная карта Free Card
Интересное предложение для тех, кто предпочитает наличные.
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Кредитная карта Free Card
Gold
Интересное предложение для тех, кто предпочитает наличные.
Снятие наличных без комиссии
Бесплатно обслуживание на весь срок
Персональные ставки по процентам
Доступные выплаты: минимальная сумма выплат 5% от долга (минимум 2000 тг)
Погашение до 30 числа каждого месяца
Условия
Требования и документы
Выдача и оформление
Тип карты
Кредитная
Валюта
Тенге
Платежные системы
MasterCard
Класс карты
Gold
Технические особенности
Чип
Бесконтактные платежи
Время изготовления карты
2 дн.
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
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Электронные кошельки
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