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ALL IN Visa Gold
Карта премиальной категории, которая подчеркивает статус ее держателя и предоставляет привилегии по всему миру
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ALL IN Visa Gold
Gold
Карта премиальной категории, которая подчеркивает статус ее держателя и предоставляет привилегии по всему миру
Карта ALL IN Visa Gold принимается более чем в 2 млн банкоматов во всем мире.
0 тенге комиссия за SMS-Банкинг на весь период использования карты
0% за переводы на карты Сбербанк Казахстан через Сбербанк Онлайн
Удобный Мобильный Банк Сбербанк Онлайн
Возможность получать проценты по депозиту на карту ALL IN Visa Gold
Переводы с карты ALL IN Visa Gold на любую карту мира через Сбербанк Онлайн
Условия
Требования и документы
Выдача и оформление
Тип карты
Дебетовая
Валюта
Тенге
Доллар
Евро
Австралийский доллар
Платежные системы
Visa
Класс карты
Gold
Технические особенности
Чип
Cashback
от 1.3%
Максимальная сумма начисления кэшбек 15 000 тенге в месяц для карты в тенге. Для карт в других валютах максимальная сумма начисления кэшбек составляет: 100 USD, 100 EUR, 3000 RUB. Кэшбек поступает на карту в конце месяца.
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Оформление
В офисе
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