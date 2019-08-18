Алматы
Жилищный кредит
Собственное жилье может стать надежным вложением средств. Кредит предоставляется на приобретение квартиры, жилого дома или иного жилого помещения на рынке недвижимости.
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Жилищный кредит

Собственное жилье может стать надежным вложением средств. Кредит предоставляется на приобретение квартиры, жилого дома или иного жилого помещения на рынке недвижимости.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 14.99%Эффективная 15.99%
Сумма
от 1 500 000 ₸
до 70% от стоимости приобретаемой недвижимости
Первоначальный взнос
от 30%
Срок
от 12 мес.до 240 мес.
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Жилой дом / Таунхаус
  • Апартаменты
  • Комната / доля в квартире
Страхование
    Залог и поручительство
    • Требуется залог
    приобретаемая и/или имеющаяся недвижимость (квартира в многоквартирном жилом доме, жилой дом с земельным участком).
    Комиссия за организацию
    Нет
    Отсутствует
    Комиссия за рассмотрение
    Нет
    Отсутствует
    Запрет на досрочное погашение
    Нет
    Штраф за досрочное погашение
    Нет
    Без штрафных санкций
    Примечание
    В случае первоначального взноса не менее 50% от стоимости приобретаемой недвижимости возможно рассмотрение кредитной заявки по программе с упрощенным финансовым анализом дохода
    Возрастное ограничение
    от 21до 63
    От 21 (двадцати одного) года, до достижения на момент окончания срока кредита 58,5 лет для женщин и 63 лет для мужчины
    Регистрация
    • Постоянная
    • Временная
    - по месту регистрации заемщиков, включая населенные пункты находящиеся не более чем в 15 (пятнадцати) километрах от границы города, где расположен Филиал/СПФ Банка; - по месту нахождения организации – работодателя заемщика где расположен Филиал/СПФ Банка; - по месту нахождения имеющегося/приобретаемого /реконструируемого объекта недвижимости выступающего в качестве обеспечения по кредиту, расположенного в населенных пунктах РК на территории которых функционирует филиалы/СПФ Банка, либо в населенных пунктах, расположенных на расстоянии не более 30 (тридцати) километров от черты города Алматы или не более 20 (двадцати) километров от черты города других городов/населенных пунктов, в которых расположен Филиал/СПФ Банка.
    Документы
    • Удостоверение личности
    • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
    - Документ, удостоверяющий личность; - Копия свидетельства о заключении брака заемщика/ созаемщика (если заемщик/созаемщик состоит в браке); - Правоустанавливающие документы на предоставляемую в залог недвижимость; - Банк вправе запросить при необходимости дополнительный пакет документов.
    Доход
    Документы, подтверждающие получение дохода в валюте запрашиваемого кредита за 6 предшествующих месяцев до даты обращения в Банк
    Стаж на последнем месте работы
    4 мес.
    не менее 4 (четырех) месяцев на последнем месте работы до даты подачи заявления на получение кредита
    Общий стаж работы
    6 мес.
    общий непрерывный стаж работы физического лица должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
    Время рассмотрения заявки
    7 дн.
    Срок истечения заявки
    30 дн.
    Оформление
    • Онлайн
    • В офисе
    Онлайн заявка на сайте Банка.
    Способ оплаты
    • Кассы
    • Банкоматы
    Ставка
    С полным подтверждением дохода
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 14.99%

    Эффективная — 15.99%
    Сумма
    от 1 500 000 ₸
    Первоначальный взнос
    от 30%
    Срок
    от 12 мес.до 240 мес.
    С частичным подтверждением дохода
    Валюта
    Тенге
    Ставка
    Номинальная — 16.99%

    Эффективная — 18.4%
    Сумма
    от 1 500 000 ₸
    Первоначальный взнос
    от 50%
    Срок
    от 12 мес.до 180 мес.
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