приобретаемая и/или имеющаяся недвижимость (квартира в многоквартирном жилом доме,
жилой дом с земельным участком).
Комиссия за организацию
Нет
Отсутствует
Комиссия за рассмотрение
Нет
Отсутствует
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Без штрафных санкций
Примечание
В случае первоначального взноса не менее 50% от стоимости приобретаемой недвижимости возможно рассмотрение кредитной заявки по программе с упрощенным финансовым анализом дохода
Возрастное ограничение
от 21до 63
От 21 (двадцати одного) года, до достижения на момент окончания срока кредита 58,5 лет для женщин и 63 лет для мужчины
Регистрация
Постоянная
Временная
- по месту регистрации заемщиков, включая населенные пункты находящиеся не более чем в 15 (пятнадцати) километрах от границы города, где расположен Филиал/СПФ Банка;
- по месту нахождения организации – работодателя заемщика где расположен Филиал/СПФ Банка;
- по месту нахождения имеющегося/приобретаемого /реконструируемого объекта недвижимости выступающего в качестве обеспечения по кредиту, расположенного в населенных пунктах РК на территории которых функционирует филиалы/СПФ Банка, либо в населенных пунктах, расположенных на расстоянии не более 30 (тридцати) километров от черты города Алматы или не более 20 (двадцати) километров от черты города других городов/населенных пунктов, в которых расположен Филиал/СПФ Банка.
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
- Документ, удостоверяющий личность;
- Копия свидетельства о заключении брака заемщика/ созаемщика (если заемщик/созаемщик состоит в браке);
- Правоустанавливающие документы на предоставляемую в залог недвижимость;
- Банк вправе запросить при необходимости дополнительный пакет документов.
Доход
Документы, подтверждающие получение дохода в валюте запрашиваемого кредита за 6 предшествующих месяцев до даты обращения в Банк
Стаж на последнем месте работы
4 мес.
не менее 4 (четырех) месяцев на последнем месте работы до даты подачи заявления на получение кредита
Общий стаж работы
6 мес.
общий непрерывный стаж работы физического лица должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.