Регистрация

Постоянная

Временная

- по месту регистрации заемщиков, включая населенные пункты находящиеся не более чем в 15 (пятнадцати) километрах от границы города, где расположен Филиал/СПФ Банка; - по месту нахождения организации – работодателя заемщика где расположен Филиал/СПФ Банка; - по месту нахождения имеющегося/приобретаемого /реконструируемого объекта недвижимости выступающего в качестве обеспечения по кредиту, расположенного в населенных пунктах РК на территории которых функционирует филиалы/СПФ Банка, либо в населенных пунктах, расположенных на расстоянии не более 30 (тридцати) километров от черты города Алматы или не более 20 (двадцати) километров от черты города других городов/населенных пунктов, в которых расположен Филиал/СПФ Банка.