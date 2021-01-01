Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 12% эффективная — 12.9%

Сумма до 40 000 000 ₸

Срок до 240 мес.

Первоначальный взнос от 30% от 30 % от стоимости приобретаемой квартиры

Рынок недвижимости Первичный

Вторичный

Тип недвижимости Квартира Допускается оформление права собственности на приобретаемую квартиру, как на заемщика, так и на третье лицо при условии, если залогодатель будет выступать в качестве созаемщика по договору банковского займа.

Страхование Имущественное Обязательное страхование приобретаемой квартиры, а также недвижимого имущества, предоставленного в качестве дополнительного залога

Залог и поручительство Требуется залог Основной залог - приобретаемая квартира; Дополнительный залог: - Жилая и/или коммерческая недвижимость; - В качестве дополнительного и основного залога не принимается земельный участок, а также объекты недвижимого имущества промышленно-складского назначения; - Срок эксплуатации недвижимости не должен превышать 50 лет на дату подачи заявления на получение займа, за исключение недвижимости, расположенной в городе Алматы, срок эксплуатации которой не должен превышать 60 лет.

Комиссия за организацию Да Комиссия за организацию займа: 1% от суммы займа; Комиссия за изменение условий займа: в соответствии с утвержденными тарифами Банка.

Комиссия за рассмотрение Да Тенге

Запрет на досрочное погашение Нет Не менее трех ежемесячных платежей