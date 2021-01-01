- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 12% эффективная — 12.9%
- Сумма
- до 40 000 000 ₸
- Срок
- до 240 мес.
- Первоначальный взнос
- от 30%от 30 % от стоимости приобретаемой квартиры
- Тип недвижимости
- Допускается оформление права собственности на приобретаемую квартиру, как на заемщика, так и на третье лицо при условии, если залогодатель будет выступать в качестве созаемщика по договору банковского займа.
- Страхование
- Обязательное страхование приобретаемой квартиры, а также недвижимого имущества, предоставленного в качестве дополнительного залога
- Залог и поручительство
- Основной залог - приобретаемая квартира;
Дополнительный залог:
- Жилая и/или коммерческая недвижимость;
- В качестве дополнительного и основного залога не принимается земельный участок, а также объекты недвижимого имущества промышленно-складского назначения;
- Срок эксплуатации недвижимости не должен превышать 50 лет на дату подачи заявления на получение займа, за исключение недвижимости, расположенной в городе Алматы, срок эксплуатации которой не должен превышать 60 лет.
- Комиссия за организацию
- ДаКомиссия за организацию займа: 1% от суммы займа;
Комиссия за изменение условий займа: в соответствии с утвержденными тарифами Банка.
- Комиссия за рассмотрение
- ДаТенге
- Запрет на досрочное погашение
- НетНе менее трех ежемесячных платежей
- Штраф за досрочное погашение
- НетПолное досрочное погашение в течение первого года производится с условием выплаты штрафа в размере суммы начисленного вознаграждения за 12 месяцев.