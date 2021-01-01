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Орда

до 40 000 000 ₸
сумма кредита
12%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 240 мес.
срок кредитования
12.9%
эффективная ставка
требуется
страхование
При полном подтверждении доходов
При частичном подтверждении доходов
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО «First Heartland Jýsan Bank»
О компании
jysanbank.kz
7711
Кредиты6Ипотека5Депозиты5Карты10
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 12%  эффективная — 12.9%
Сумма
до 40 000 000 ₸
Срок
до 240 мес.
Первоначальный взнос
от 30%от 30 % от стоимости приобретаемой квартиры
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
Допускается оформление права собственности на приобретаемую квартиру, как на заемщика, так и на третье лицо при условии, если залогодатель будет выступать в качестве созаемщика по договору банковского займа.
Страхование
  • Имущественное
Обязательное страхование приобретаемой квартиры, а также недвижимого имущества, предоставленного в качестве дополнительного залога
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Основной залог - приобретаемая квартира; Дополнительный залог: - Жилая и/или коммерческая недвижимость; - В качестве дополнительного и основного залога не принимается земельный участок, а также объекты недвижимого имущества промышленно-складского назначения; - Срок эксплуатации недвижимости не должен превышать 50 лет на дату подачи заявления на получение займа, за исключение недвижимости, расположенной в городе Алматы, срок эксплуатации которой не должен превышать 60 лет.
Комиссия за организацию
ДаКомиссия за организацию займа: 1% от суммы займа; Комиссия за изменение условий займа: в соответствии с утвержденными тарифами Банка.
Комиссия за рассмотрение
ДаТенге
Запрет на досрочное погашение
НетНе менее трех ежемесячных платежей
Штраф за досрочное погашение
НетПолное досрочное погашение в течение первого года производится с условием выплаты штрафа в размере суммы начисленного вознаграждения за 12 месяцев.
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