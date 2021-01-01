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Ипотека "Баспана Хит"

до 20 000 000 ₸
сумма кредита
10.75%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 6 мес.  до 180 мес.
срок кредитования
11.5%
эффективная ставка
не требуется
страхование
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 10.75%  эффективная — 11.5%Окончательный размер ставки вознаграждения определяется на дату подачи кредитной заявки в отделение Банка
Сумма
до 20 000 000 ₸Максимальная сумма займа: 80% от рыночной стоимости приобретаемого жилья Максимальная стоимость жилья: - 25 000 000 тенге для Астаны, Алматы, Актау, Атырау; - 15 000 000 тенге для других городов.
Срок
от 6 мес.  до 180 мес.
Первоначальный взнос
от 20%Не менее 20% от рыночной стоимости приобретаемого жилья
Рынок недвижимости
  • Первичный
  • Вторичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Апартаменты
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Под залог приобретаемого жилья; Стоимость залогового обеспечения определяется по наименьшей из величин: - стоимости, определенной независимым оценщиком; - стоимости, определенной Банком; - цены сделки по покупке жилья.
Комиссия за организацию
ДаКомиссии: - комиссии за изменение условий предоставленного займа, в том числе за частичное/полное досрочное погашение; - выдача по заявлению клиента справок по займу 2 000 тенге.
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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