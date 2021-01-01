Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 10.75% эффективная — 11.5% Окончательный размер ставки вознаграждения определяется на дату подачи кредитной заявки в отделение Банка

Сумма до 20 000 000 ₸ Максимальная сумма займа: 80% от рыночной стоимости приобретаемого жилья Максимальная стоимость жилья: - 25 000 000 тенге для Астаны, Алматы, Актау, Атырау; - 15 000 000 тенге для других городов.

Срок от 6 мес. до 180 мес.

Первоначальный взнос от 20% Не менее 20% от рыночной стоимости приобретаемого жилья

Рынок недвижимости Первичный

Вторичный

Тип недвижимости Квартира

Апартаменты

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог Под залог приобретаемого жилья; Стоимость залогового обеспечения определяется по наименьшей из величин: - стоимости, определенной независимым оценщиком; - стоимости, определенной Банком; - цены сделки по покупке жилья.

Комиссия за организацию Да Комиссии: - комиссии за изменение условий предоставленного займа, в том числе за частичное/полное досрочное погашение; - выдача по заявлению клиента справок по займу 2 000 тенге.

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет