- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 10.75% эффективная — 11.5%Окончательный размер ставки вознаграждения определяется на дату подачи кредитной заявки в отделение Банка
- Сумма
- до 20 000 000 ₸Максимальная сумма займа: 80% от рыночной стоимости приобретаемого жилья
Максимальная стоимость жилья:
- 25 000 000 тенге для Астаны, Алматы, Актау, Атырау;
- 15 000 000 тенге для других городов.
- Срок
- от 6 мес. до 180 мес.
- Первоначальный взнос
- от 20%Не менее 20% от рыночной стоимости приобретаемого жилья
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Под залог приобретаемого жилья;
Стоимость залогового обеспечения определяется по наименьшей из величин:
- стоимости, определенной независимым оценщиком;
- стоимости, определенной Банком;
- цены сделки по покупке жилья.
- Комиссия за организацию
- ДаКомиссии:
- комиссии за изменение условий предоставленного займа, в том числе за частичное/полное досрочное погашение;
- выдача по заявлению клиента справок по займу 2 000 тенге.
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет