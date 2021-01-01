Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 9.3% эффективная — 9.8%

Сумма от 7 575 ₸

Срок до 60 мес.

Капитализация Ежемесячно

Выплата процентов В конце срока По окончании срока вклада

Начисление процентов Ежемесячно

Пролонгация возможна Не более трех раз

Пополнение возможно Без ограничений

Частичное снятие возможно Безналичный перевод на счет учебного заведения

Досрочное рассторжение возможно

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет