- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 9.3% эффективная — 9.8%
- Сумма
- от 7 575 ₸
- Срок
- до 60 мес.
- Капитализация
- Ежемесячно
- Выплата процентов
- В конце срокаПо окончании срока вклада
- Начисление процентов
- Ежемесячно
- Пролонгация
- возможнаНе более трех раз
- Пополнение
- возможноБез ограничений
- Частичное снятие
- возможноБезналичный перевод на счет учебного заведения
- Досрочное рассторжение
- возможно
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Минимальная сумма вклада: 3 МРП**, установленного на соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете (1 МРП на 2019 год составляет — 2 525 тенге);
Премия государства:
- 5% от остатка вклада;
- 7% от остатка вклада для приоритетной категории Вкладчиков.