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Образовательный вклад "Aqyl"

от 7 575 ₸  
сумма вклада
9.3%
номинальная ставка
Тенге
валюта
до 60 мес.
срок вклада
9.8%
эффективная ставка
Ежемесячно
начисление процентов
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку.
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
7111
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 9.3%  эффективная — 9.8%
Сумма
от 7 575 ₸  
Срок
до 60 мес.
Капитализация
Ежемесячно
Выплата процентов
В конце срокаПо окончании срока вклада
Начисление процентов
Ежемесячно
Пролонгация
возможнаНе более трех раз
Пополнение
возможноБез ограничений
Частичное снятие
возможноБезналичный перевод на счет учебного заведения
Досрочное рассторжение
возможно
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Минимальная сумма вклада: 3 МРП**, установленного на соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете (1 МРП на 2019 год составляет — 2 525 тенге); Премия государства: - 5% от остатка вклада; - 7% от остатка вклада для приоритетной категории Вкладчиков.
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