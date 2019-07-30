Депозиты принимаются только на имя определенного лица. Открытие одного счета по депозиту на имя двух и более лиц не допускается. Однако вкладчик может оформить доверенность на совершение операций по счету депозита, например, на получение сумм со счета депозита, пополнение счета депозита, получение выписки по счету депозита и прочее. Доверенность может быть оформлена по форме, установленной Банком, бесплатно. Присутствие лица, в чью пользу оформляется доверенность, не является обязательным. Доверенность на совершение любых действий в отношении депозита должна быть удостоверена нотариально или должностными лицами, обладающими полномочиями нотариуса.
Вкладчик вправе иметь в Банке любое количество депозитов.
Депозиты могут быть открыты как в тенге, так и в иностранной валюте.
Возможность открытия депозита в тенге и/ или иностранной валюте зависит от вида открываемого депозита.
По депозитам осуществляется автоматическая пролонгация на условиях и по процентной ставке, предусмотренной договором депозита.
Да, это возможно, но только в том случае, если данное условие предусмотрено договором депозита.
Капитализация процентов – это причисление процентов к сумме депозита, которая позволяет в дальнейшем осуществлять начисление процентов на проценты.
Причисленные к сумме депозита проценты можно снимать в любое время в полном объеме или частично. Получить сумму процентов можно в отделении Банка или перевести на счет банковской карты, в том числе, через систему «Сбербанк Онлайн».
Вклады можно открыть двумя способами:
Для открытия депозита в Банке необходимо предъявить заграничный паспорт, под которым следует понимать как внутренний паспорт, так и паспорт, удостоверяющий личность клиента за пределами территории его родного государства*.
* - Согласно ст. 12 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года), ратифицированной Законом Республики Казахстан от 10 марта 2004 года № 531-II
Депозитом, открытым в Банке, может распоряжаться вкладчик либо его представитель на основании доверенности. Доверенность на распоряжение депозитом может быть оформлена у нотариуса или лица, наделенного соответствующими полномочиями, например, консулом.
Получить информацию о количестве начисленных процентов можно:
Информация о сроке окончания депозита содержится в договоре депозита, а также может быть получена с помощью «Сбербанк Онлайн».
Да, завещать средства по депозиту можно третьим лицам,оформив завещательное распоряжение в отделении Банка, в котором открыт счет по депозиту, у нотариуса или лиц, наделенных соответствующими полномочиями.
Вкладчик вправе получить выписку по депозиту. Выписка по депозиту выдается бесплатно:
Для получения справки следует обратиться в отделение Банка, предъявив документ, удостоверяющий личность. Справка будет предоставлена в день обращения. За предоставление справки взимается плата в соответствии с тарифами Банка, действующими на день предоставления справки.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Таким образом, если дата окончания срока хранения депозита приходится на общеустановленный выходной день (воскресенье) либо нерабочий праздничный день, то дата окончания срока по депозиту будет перенесена на первый, следующий за выходными и праздничными днями, рабочий день.