Алматы
Депозит "Эталон"
АО "Банк ЦентрКредит" представляет новый продукт депозит "Эталон". Валюта вклада: тенге и доллары США. Срок: 6, 9, 12 и 24 месяца.
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Депозит "Эталон"

АО "Банк ЦентрКредит" представляет новый продукт депозит "Эталон". Валюта вклада: тенге и доллары США. Срок: 6, 9, 12 и 24 месяца.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 10.5%эффективная — 10%
Сумма
от 50 000 ₸
Срок
до 6 мес.
Капитализация
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Начисление процентов
Ежемесячно
Пролонгация
возможна
Автоматическая, ставка вознаграждения будет установлена Банком в соответствии со ставками, действующими на момент пролонгации Договора
Пополнение
нет
Запрещается
Частичное снятие
нет
Запрещается частичное востребование суммы вклада
Досрочное рассторжение
возможно
- при расторжении Договора в первой половине срока вознаграждение не начисляется; - при расторжении Договора во второй половине срока удерживается штраф в размере 50% от начисленного вознаграждения.
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Не требуется
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Способ пополнения
  • Кассы
  • Банкоматы
Ставка
Срок размещения 6 месяцев (тенге)
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 10%

Номинальная — 10.5%
Сумма
от 50 000 ₸
Срок
до 6 мес.
Срок размещения 9 месяцев (тенге)
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 10.6%

Номинальная — 11.1%
Сумма
от 50 000 ₸
Срок
до 9 мес.
Срок размещения 12 месяцев (тенге)
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 10.6%

Номинальная — 11.1%
Сумма
от 50 000 ₸
Срок
до 12 мес.
Срок размещения 24 месяца (тенге)
Валюта
Тенге
Ставка
Эффективная — 10.3%

Номинальная — 10.8%
Сумма
от 50 000 ₸
Срок
до 24 мес.
Доллары США
Валюта
Доллар
Ставка
Эффективная — 1%

Номинальная — 1%
Сумма
от $150
Срок
от 6 мес.до 24 мес.
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