- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 5% эффективная — 5%
- Сумма
- до 18 000 000 ₸Максимальная сумма займа зависит от ценового диапазона региона РК по первичному жилью у частных застройщиков
- Срок
- до 240 мес.
- Первоначальный взнос
- от 10%
- Тип недвижимости
- Квартира
- Жилой дом / Таунхаус
- Апартаменты
- Комната / доля в квартире
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Приобретаемая недвижимость
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет