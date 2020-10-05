Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 5% эффективная — 5%

Сумма до 18 000 000 ₸ Максимальная сумма займа зависит от ценового диапазона региона РК по первичному жилью у частных застройщиков

Срок до 240 мес.

Первоначальный взнос от 10%

Рынок недвижимости Первичный

Тип недвижимости Квартира

Жилой дом / Таунхаус

Апартаменты

Комната / доля в квартире

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог Приобретаемая недвижимость

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет