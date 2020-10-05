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Ипотека Пилотный проект «ШАҢЫРАҚ» (5-10-20)

до 18 000 000 ₸
Сумма кредита
5%
Номинальная ставка
Тенге
Валюта
до 240 мес.
Срок кредита
5%
Эффективная ставка
Не требуется
Страхование
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Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк»
О компании
hcsbk.kz
+78000801880
Ипотека8
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 5%  эффективная — 5%
Сумма
до 18 000 000 ₸Максимальная сумма займа зависит от ценового диапазона региона РК по первичному жилью у частных застройщиков
Срок
до 240 мес.
Первоначальный взнос
от 10%
Рынок недвижимости
  • Первичный
Тип недвижимости
  • Квартира
  • Жилой дом / Таунхаус
  • Апартаменты
  • Комната / доля в квартире
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемая недвижимость
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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