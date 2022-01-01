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Цифровой автокредит

До 30 000 000 ₸
Сумма кредита
Тенге
Валюта
От 6 мес.  До 84 мес.
Срок кредита
Требуется
Страхование
Оформить онлайн
Для новых автомобилей
Для новых электромобилей
Для автомобилей с пробегом
Для электромобилей с пробегом
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Окончательный расчет ГЭСВ производится в момент получения займа
Сумма
до 30 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.  до 84 мес.
Тип авто
  • Легковой автомобиль
Производитель авто
-
Состояние авто
  • Новая
  • Поддержанная
Продавец авто
-
Страхование
Страхования КАСКО за счет банка
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Приобретаемый автотранспорт
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
АО Народный Банк Казахстана
О компании
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