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Автокредиты
Цифровой автокредит
Цифровой автокредит
До 30 000 000 ₸
Сумма кредита
Тенге
Валюта
От 6 мес. До 84 мес.
Срок кредита
Требуется
Страхование
Оформить онлайн
Для новых автомобилей
Для новых электромобилей
Для автомобилей с пробегом
Для электромобилей с пробегом
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Окончательный расчет ГЭСВ производится в момент получения займа
Сумма
до 30 000 000 ₸
Срок
от 6 мес. до 84 мес.
Тип авто
Легковой автомобиль
Производитель авто
-
Состояние авто
Новая
Поддержанная
Продавец авто
-
Страхование
Страхования КАСКО за счет банка
Залог и поручительство
Требуется залог
Приобретаемый автотранспорт
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
АО Народный Банк Казахстана
О компании
halykbank.kz
7111
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