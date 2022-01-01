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Займер

0.01%
Номинальная ставка
Тенге
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До 45 дн.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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Микрокредит для новых клиентов
Микрокредит для повторных клиентов
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.01%  ГЭСВ — 0,12% (ГЭСВ при оформлении микрокредита со ставкой 20% от суммы выданного микрокредита)
Срок
до 45 дн.до 45 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Займер
О компании
zaimer.kz
+7 (775) 0300-24-7
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