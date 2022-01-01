Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 0.01% ГЭСВ — 0,12% (ГЭСВ при оформлении микрокредита со ставкой 20% от суммы выданного микрокредита)

Срок до 45 дн. до 45 дн.

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет