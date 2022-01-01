USD
444.22 ₸
EUR
476.38 ₸
RUB
4.82 ₸
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Кредиты для бизнеса
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Личный кабинет
Подобрать кредит
Что вы ищете?
Найти
Главная
Займы
Займер
Займер
0.01%
Номинальная ставка
Тенге
phrases.currency
До 45 дн.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
Оформить онлайн
Микрокредит для новых клиентов
Микрокредит для повторных клиентов
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.01%
ГЭСВ — 0,12% (ГЭСВ при оформлении микрокредита со ставкой 20% от суммы выданного микрокредита)
Срок
до 45 дн.
до 45 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Займер
О компании
zaimer.kz
+7 (775) 0300-24-7
Ипотека
1
Микрокредиты
2
Последние новости