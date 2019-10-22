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Займ от Zaimer.kz
Выгодный займ от Zaimer.kz
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Сумма
от 1 000 ₸
до 200 000 ₸
Срок
от 5 дн.
до 30 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Пролонгация
Нет
Отсрочка
Нет
Досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 20
до 65
Регистрация
Не требуется
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Время рассмотрения заявки
15 мин.
Срок истечения заявки
1 дн.
Оформление
Онлайн
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Электронные кошельки
Ставка
Валюта
Тенге
Сумма
от 1 000 ₸
до 200 000 ₸
Срок
от 5 дн.
до 30 дн.
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы