Займ онлайн– кредитная услуга, предоставляемая МФО. Такие компании предлагают клиентам относительно небольшие суммы в долг (обычно до 500 000 тенге новым пользователям) на короткий период. Взять займ онлайн просто. Микрокредитные организации в отличие от банков не предъявляют к клиентам строгих требований, возможно даже одобрение заявки при отрицательной кредитной истории. Процедура оформления происходит дистанционно. Получить деньги можно в течение часа, обычно средства зачисляются на карту либо электронный кошелек.
Микрозаймы имеют ряд достоинств:
К недостаткам микрокредитов можно отнести:
Микрозаймы– это быстрый и легкий способ получить деньги в долг. Однако важно помнить, что необходимо погасить кредит в установленные сроки.
Для получения микрокредита онлайн клиентам не требуется собирать обширный пакет документов. Как правило, микрофинансовые организации выдвигают минимальные требования к своим заемщикам:
Официальное трудоустройство для получения займа не является обязательным. Однако заемщику необходимо иметь источник постоянного дохода.
Оформить займ можно при наличии лишь одного документа – удостоверения личности. При заполнении заявки требуется указать ИНН, в некоторых случаях дополнительно необходим IBAN-счет. Процедура предполагает заполнение заявки. В ней кроме паспортных данных указывают контактную информацию, источник и размер дохода, сумму и срок желаемого кредита.
Микрозаймы в Казахстане предлагаются разных типов:
В Республике Казахстан займы предлагает 32 организации. Выбрать из такого разнообразия может быть непросто. При подборе МФО важно учитывать ряд параметров:
Чтобы самостоятельно сделать правильный выбор и получить займ онлайн на максимально выгодных условиях, необходимо провести анализ. Наши эксперты сделали это за вас. На нашем официальном сайте представлены актуальные данные о надежных МФО Казахстана с выгодными условиями и удобным сервисом.
При создании перечня мы тщательно отбирает МФО. В ходе составления рейтинга эксперты опираются на следующие параметры:
Микрозаймы от кредитов в банке отличаются по целому ряду факторов:
При этом микрозаймы отличаются более гибкими условиями. Многие МФО предлагают акции с бонусами для новых и постоянных условий, рекредитование и так далее.
Оформляя онлайн займы, необходимо соблюдать осторожность. Быстрая процедура, которая позволяет получить деньги прямо сейчас, и высокие проценты повышают риски накопления крупных долгов. Чтобы избежать этого, рекомендуем следовать следующим советам:
МФО в большинстве своем одобряют большинство поступающих заявок. Однако маленький шанс отказа все же есть. Снизить риск позволит:
На нашем сайте действует простая система выбора займа. Клиентам достаточно выбрать сумму и срок кредитования, после чего на странице отобразятся все МФО, предлагающие кредиты на подобных условиях. Рядом с каждой компанией указана процентная ставка, сроки, суммы для займов и требования к кредитуемому лицу.
Чтобы оформить займ, достаточно следовать приведенной ниже инструкции:
МФО предлагают разные способы получения микрокредита:
Клиентам предлагаются гибкие условия для погашения займов. Проценты начисляются только за срок использования средств. Пользователям предоставляется возможность досрочного полного или частичного преждевременного погашения. Вносить платежи можно через:
МФО Казахстана предлагают займы на достаточно выгодных условиях. Компании предлагают кредиты, как правило, на сумму до 500 000 рублей и на срок до трех месяцев. Процентная ставка составляет от 0,01% до 0,1% в день. Как правило, при наличии более-менее положительной кредитной истории оформление займа не составит особого труда. В большинстве случаев процедура получения средств занимает до получаса. Однако перед подписанием кредитного соглашения важно удостовериться в положительной репутации МФО, а также ее включении в Реестр Национального банка Республики Казахстан.
|🟦 Ставка:
|от 0.01 % до 36 %
|🟦 Срок:
|от 0 до 5 лет
|🟦 Сумма:
|от 5000 ₸ до 73840000 ₸
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|10 шт.
Обычно для оформления достаточно лишь удостоверения личности. При заполнении заявки клиент указывает свое ФИО, возраст, адрес проживания, источник и размер дохода.
Некоторые МФО предлагают кредиты под 0% для новых пользователей. Такие акции рассчитаны на привлечение лояльных клиентов. Кроме того, важно помнить, что в случае просрочки будет действовать повышенная процентная ставка.
Если своевременно погасить долг невозможно, стоит заранее, не ожидая просрочек обратиться к специалистам компании. Менеджеры предложат варианты решения ситуации, в ряде случае возможно перекредитование.
На законодательном уровне деятельность МФО регулирует Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года № 56-V «О микрофинансовой деятельности». Он предполагает выдачу займов только в национальной валюте.
Чтобы не попасть в долговую яму, важно точно рассчитывать свои силы и оформлять микрозаймы только если это оправдано. Если просрочек избежать не удается рекомендуется обратиться в МФО для пролонгации или перекредитования на комфортных условиях. Если все же кредиты все же оказались непосильными, важно попытаться выплатить их, продав ликвидное имущество или взяв в долг у родственников. В крайнем случае можно объявить себя банкротов (по закону если у заемщика ничего нет, кроме недвижимости, в которой он проживает, выставлять на торги будет нечего).