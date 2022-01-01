Микрозаймы – это быстрый и легкий способ получить деньги в долг. Однако важно помнить, что необходимо погасить кредит в установленные сроки.

Займ онлайн – кредитная услуга, предоставляемая МФО. Такие компании предлагают клиентам относительно небольшие суммы в долг (обычно до 500 000 тенге новым пользователям) на короткий период. Взять займ онлайн просто. Микрокредитные организации в отличие от банков не предъявляют к клиентам строгих требований, возможно даже одобрение заявки при отрицательной кредитной истории. Процедура оформления происходит дистанционно. Получить деньги можно в течение часа, обычно средства зачисляются на карту либо электронный кошелек.

При этом микрозаймы отличаются более гибкими условиями. Многие МФО предлагают акции с бонусами для новых и постоянных условий, рекредитование и так далее.

При создании перечня мы тщательно отбирает МФО. В ходе составления рейтинга эксперты опираются на следующие параметры:

Чтобы самостоятельно сделать правильный выбор и получить займ онлайн на максимально выгодных условиях, необходимо провести анализ. Наши эксперты сделали это за вас. На нашем официальном сайте представлены актуальные данные о надежных МФО Казахстана с выгодными условиями и удобным сервисом.

В Республике Казахстан займы предлагает 32 организации. Выбрать из такого разнообразия может быть непросто. При подборе МФО важно учитывать ряд параметров:

Оформить займ можно при наличии лишь одного документа – удостоверения личности. При заполнении заявки требуется указать ИНН, в некоторых случаях дополнительно необходим IBAN-счет. Процедура предполагает заполнение заявки. В ней кроме паспортных данных указывают контактную информацию, источник и размер дохода, сумму и срок желаемого кредита.

Официальное трудоустройство для получения займа не является обязательным. Однако заемщику необходимо иметь источник постоянного дохода.

Для получения микрокредита онлайн клиентам не требуется собирать обширный пакет документов. Как правило, микрофинансовые организации выдвигают минимальные требования к своим заемщикам:

Лучшие займы онлайн в 2024

Salem: лучший долгосрочный займ для физических лиц

Займер: лучший краткосрочный мини займ без процентов

Bastai: лучший микрокредит с банковскими условиями

Swiss Capital: лучший микрозайм под залог авто

Capital Invest: лучший онлайн займ под залог недвижимости

KMF: лучший микрозайм онлайн для предпринимателей

Советы заемщикам

Оформляя онлайн займы, необходимо соблюдать осторожность. Быстрая процедура, которая позволяет получить деньги прямо сейчас, и высокие проценты повышают риски накопления крупных долгов. Чтобы избежать этого, рекомендуем следовать следующим советам: рационально оценивайте свои силы, планируйте будущий бюджет с учетом выплат по микрокредиту;

выбирайте только проверенные МФО, для этого рекомендуется свериться с реестром Национального банка Республики Казахстан;

если средств для выплат по долгам может не хватить, оформлять заем стоит только в крайнем случае;

при невозможности своевременной уплаты взноса, стоит обратиться к менеджерам компании, они помогут с пролонгацией займа или его перекредитование. В некоторых случаях МФО готово предоставить кредитные каникулы или продлить кредитный период. Перекредитование предполагает взятие нового займа (как правило, с более высокой процентной ставкой) для погашения предыдущего;

перед оформление тщательно ознакомьтесь со всеми условиями кредитования;

в безвыходной ситуации используйте закон о банкротстве. Данный законодательный акт предполагает объявление лицо банкротом и реализацию его имущества для покрытия задолженностей. Однако единственная недвижимость не подлежит продаже с торгов.

Как повысить шансы на одобрение кредитной заявки

МФО в большинстве своем одобряют большинство поступающих заявок. Однако маленький шанс отказа все же есть. Снизить риск позволит: корректное заполнение заявки – в ней необходимо указывать полные и точные данные;

выбор посильной сумму займа с учетом дохода;

подтверждение платежеспособность, указав источник дохода;

не подавайте параллельно множество заявок, это может негативно сказать на кредитной истории;

предоставления залога.

Как подобрать займ на сайте

На нашем сайте действует простая система выбора займа. Клиентам достаточно выбрать сумму и срок кредитования, после чего на странице отобразятся все МФО, предлагающие кредиты на подобных условиях. Рядом с каждой компанией указана процентная ставка, сроки, суммы для займов и требования к кредитуемому лицу. Чтобы оформить займ, достаточно следовать приведенной ниже инструкции: 1 2 3 4 5 6

Как получить займ

МФО предлагают разные способы получения микрокредита: карты VISA или MasterCard – используется чаще всего, средства будут зачислены в течение нескольких минут после одобрения;

банковский счет IBAN;

счет Казпочты;

платежные системы Western Union;

наличными – этого необходимо будет посетить лично отделение МФО.

Как погасить микрозайм

Клиентам предлагаются гибкие условия для погашения займов. Проценты начисляются только за срок использования средств. Пользователям предоставляется возможность досрочного полного или частичного преждевременного погашения. Вносить платежи можно через: Банковскую карту, используя официальный сайт или приложение;

В личном кабинете;

Офисы Казпочты;

Интернет-банкинг или отделения банков;

Терминалы «Касса 24» или «Qiwi».

Мнение эксперта

МФО Казахстана предлагают займы на достаточно выгодных условиях. Компании предлагают кредиты, как правило, на сумму до 500 000 рублей и на срок до трех месяцев. Процентная ставка составляет от 0,01% до 0,1% в день. Как правило, при наличии более-менее положительной кредитной истории оформление займа не составит особого труда. В большинстве случаев процедура получения средств занимает до получаса. Однако перед подписанием кредитного соглашения важно удостовериться в положительной репутации МФО, а также ее включении в Реестр Национального банка Республики Казахстан.

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