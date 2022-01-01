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Test

Редакция Finance собрала 31 проверенных микрофинансовых организации. Компании предлагают онлайн займы на сумму до 500 000 тенге по процентной ставке от 0% в день. Срок кредитования – до 6 месяцев. Чтобы получить деньги онлайн, достаточно лишь удостоверения личности и подачи заявки. Наш каталог поможет выбрать самое выгодное предложение и получить микрозайм без отказа и бюрократических проволочек.
Bastai
от 0.15 %
номинальная
до 73 840 000
Тенге
от 5
дн.
Сумма
от 50 000 ₸  до 73 840 000 ₸
Срок
от 5 дн.  до 1800 дн.
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
без залога
Страхование
не требуется
Прологация
нет
Отсрочка
нет
Досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 18  до 70
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Партнёрское предложение
R-Finance
от 0.15 %
номинальная
до 73 840 000
Тенге
от 1
мес.
Сумма
от 200 000 ₸  до 73 840 000 ₸
Срок
от 1 мес.  до 60 мес.
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
без залога
Страхование
не требуется
Прологация
нет
Отсрочка
нет
Досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 18  до 65
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Партнёрское предложение
Auto Money
от 3.75 %
номинальная
до 10 000 000
Тенге
до 5
лет
Сумма
от 300 000 ₸  до 10 000 000 ₸
Срок
до 5 лет
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
без залога
Страхование
не требуется
Прологация
нет
Отсрочка
нет
Досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Посмотреть детали
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Партнёрское предложение
Freedom mobile
от 0.12 %
номинальная
до 5 000 000
Тенге
до 5
лет
Сумма
от 50 000 ₸  до 5 000 000 ₸
Срок
до 5 лет
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
без залога
Страхование
не требуется
Прологация
нет
Отсрочка
нет
Досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 21  
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Партнёрское предложение
Bereke Bank
от 8 %
номинальная
до 8 000 000
Тенге
до 5
лет
Сумма
до 8 000 000 ₸
Срок
до 5 лет
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
без залога
Страхование
не требуется
Прологация
нет
Отсрочка
нет
Досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
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Партнёрское предложение
Микрокредит Salem.kz
от 19.9 %
ГЭСВ
Ставка
от 19.9%
Сумма
от 200 000 ₸  до 2 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.  до 12 мес.
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
без залога
Страхование
не требуется
Прологация
нет
Отсрочка
нет
Досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 18  до 68
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Партнёрское предложение
Кредит от Kaz Credit Line (для физических лиц)
от 45 %
ГЭСВ
Ставка
от 45%
Сумма
от 50 000 ₸  до 1 500 000 ₸
Срок
от 3 мес.  до 24 мес.
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
без залога
Страхование
не требуется
Прологация
нет
Отсрочка
нет
Досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 21  до 68
Стаж на последнем месте
3 мес.
Время рассмотрения заявки
15 мин.
Посмотреть детали
Узнать больше
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Партнёрское предложение
Кредит от Kaz Credit Line (для индивидуальных предпринимателей)
от 45 %
ГЭСВ
Ставка
от 45%
Сумма
от 50 000 ₸  до 1 500 000 ₸
Срок
от 3 мес.  до 24 мес.
Комиссия за организацию
нет
Комиссия за рассмотрение
нет
Залог
без залога
Страхование
не требуется
Прологация
нет
Отсрочка
нет
Досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 21  до 65
Время рассмотрения заявки
15 мин.
Посмотреть детали
Узнать больше
Оформить онлайн
Партнёрское предложение
Беззалоговый кредит
от 56 %
ГЭСВ
Ставка
от 56%
Сумма
от 100 000 ₸  до 2 000 000 ₸
Срок
от 12 мес.  до 36 мес.
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
есть
Залог
без залога
Страхование
не требуется
Прологация
нет
Отсрочка
нет
Досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
требуется
Возраст
от 22  до 63
Стаж на последнем месте
4 мес.
Общий стаж на работы
6 мес.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
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Партнёрское предложение
Залоговый кредит
от 56 %
ГЭСВ
Ставка
от 56%
Сумма
от 500 000 ₸  до 16 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.  до 36 мес.
Комиссия за организацию
есть
Комиссия за рассмотрение
есть
Залог
требуется
Страхование
не требуется
Прологация
нет
Отсрочка
нет
Досрочное погашение
нет
Штраф за досрочное погашение
нет
Подтверждение дохода
не требуется
Возраст
от 22  до 63
Время рассмотрения заявки
1 дн.
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Партнёрское предложение

Что такое онлайн займ?

Займ онлайн– кредитная услуга, предоставляемая МФО. Такие компании предлагают клиентам относительно небольшие суммы в долг (обычно до 500 000 тенге новым пользователям) на короткий период. Взять займ онлайн просто. Микрокредитные организации в отличие от банков не предъявляют к клиентам строгих требований, возможно даже одобрение заявки при отрицательной кредитной истории. Процедура оформления происходит дистанционно. Получить деньги можно в течение часа, обычно средства зачисляются на карту либо электронный кошелек.

Плюсы и минусы онлайн займов

Микрозаймы имеют ряд достоинств:

  • не требуется сбора дополнительных документов, оформления справок, обычно достаточно иметь лишь паспорт и действующий номер телефона;
  • обработка заявок происходит круглосуточно, получить средства можно оперативно в любое время;
  • займы доступны даже клиентам с отрицательной кредитной историей и без официального места работы;
  • есть возможность досрочного погашения;
  • получить средства можно полностью дистанционно, для оформления кредита не нужно выходить из дома.

К недостаткам микрокредитов можно отнести:

  • относительно небольшие займы (особенно для новых клиентов, первый кредит предлагается на небольшую сумму, для постоянных заемщиков МФО, как правило, увеличивают доступные лимиты);
  • высокие ставки – проценты в большинстве случаях не годовые, а начисляются ежедневно, однако многие микрокредитные организации предлагают займы с грейс-периодом, то есть под 0%;
  • суммы предоставляются на короткий срок (до нескольких месяцев).

Микрозаймы– это быстрый и легкий способ получить деньги в долг. Однако важно помнить, что необходимо погасить кредит в установленные сроки.

Требования к заемщикам

Для получения микрокредита онлайн клиентам не требуется собирать обширный пакет документов. Как правило, микрофинансовые организации выдвигают минимальные требования к своим заемщикам:

  • гражданство Казахстана;
  • возраст в пределах от 18 до 75 лет;
  • прописка в любом из населенных пунктов страны;
  • наличие действующего банковского и карты для зачисления средств;
  • наличие номера телефона и электронной почты.

Официальное трудоустройство для получения займа не является обязательным. Однако заемщику необходимо иметь источник постоянного дохода.

Какие документы потребуются?

Оформить займ можно при наличии лишь одного документа – удостоверения личности. При заполнении заявки требуется указать ИНН, в некоторых случаях дополнительно необходим IBAN-счет. Процедура предполагает заполнение заявки. В ней кроме паспортных данных указывают контактную информацию, источник и размер дохода, сумму и срок желаемого кредита.

Виды займов

Микрозаймы в Казахстане предлагаются разных типов:

  • до зарплаты – кредит на небольшую сумму на срок до 30 дней;
  • под залог – обычно в качестве залогового имущества выступает авто, при этом он остается в распоряжении владельца, в этом случае в долг можно взять большую сумму;
  • без отказа – предложение для клиентов с отрицательной кредитной историей, часто предполагает повышенную процентную ставку;
  • без процентов – льготный тариф с возможностью бесплатного пользования средствами банка при условии своевременного погашения;
  • специальные для отдельных групп лиц – некоторые микрофинансовые предлагают займы в Казахстане специально для студентов, пенсионеров;
  • длительные – в этом случае получить кредит можно на срок до нескольких лет.

Как выбрать предложение по займу

В Республике Казахстан займы предлагает 32 организации. Выбрать из такого разнообразия может быть непросто. При подборе МФО важно учитывать ряд параметров:

  • сумму и срок кредитования – чаще всего оба этих параметра достаточно невелики, что подходит не всем клиентам;
  • размер ставки – помните, что в МФО указываются проценты в день, размер ГЭСВ (годовой эффективной ставки вознаграждения) может быть существенно выше за счет наличие дополнительных комиссий и платежей;
  • наличие акций с выгодными условиями и промокодов – они помогут улучшить условия кредитования;
  • репутацию – перед оформление онлайн кредита стоит ознакомиться с отзывами об организации, не стоит доверять малоизвестным компаниям.

Чтобы самостоятельно сделать правильный выбор и получить займ онлайн на максимально выгодных условиях, необходимо провести анализ. Наши эксперты сделали это за вас. На нашем официальном сайте представлены актуальные данные о надежных МФО Казахстана с выгодными условиями и удобным сервисом.

Как мы составляем рейтинг микрофинансовых организаций

При создании перечня мы тщательно отбирает МФО. В ходе составления рейтинга эксперты опираются на следующие параметры:

  • размер кредитной ставки – при этом учитывается не только процент, но и комиссии, наличие скрытых платежей;
  • процент одобрения заявок – у многих организаций с микрофинансами он доходит до 99%;
  • скорость рассмотрения заявок – некоторые МФО одобряют их всего за несколько минут, что ускоряет процесс оформления займов;
  • система начисления займов – деньги могут поступать на банковскую карту, онлайн кошелек или выдаваться наличными, чем шире перечень предлагаемых вариантов, тем проще пользователю выбрать оптимальный для себя;
  • репутация компании – наши эксперты тщательно изучают отзывы, опыт пользователей.

Чем отличаются онлайн займы от обычных банковских кредитов

Микрозаймы от кредитов в банке отличаются по целому ряду факторов:

  • в отличие от банков обращение в МФО не требует сложной процедуры оформления, предоставления целого пакета документов, поручителей, залога и так далее;
  • вся процедура может проходить онлайн через официальный сайт либо мобильное приложение;
  • МФО предлагают мини-кредиты на некрупные суммы и короткий период, банки же предлагают кратко- и долгосрочное кредитование;
  • для микрозаймов действует повышенная процентная ставка.

При этом микрозаймы отличаются более гибкими условиями. Многие МФО предлагают акции с бонусами для новых и постоянных условий, рекредитование и так далее.

Лучшие займы онлайн в 2024

  • Salem: лучший долгосрочный займ для физических лиц
  • Займер: лучший краткосрочный мини займ без процентов
  • Bastai: лучший микрокредит с банковскими условиями
  • Swiss Capital: лучший микрозайм под залог авто
  • Capital Invest: лучший онлайн займ под залог недвижимости
  • KMF: лучший микрозайм онлайн для предпринимателей

Советы заемщикам

Оформляя онлайн займы, необходимо соблюдать осторожность. Быстрая процедура, которая позволяет получить деньги прямо сейчас, и высокие проценты повышают риски накопления крупных долгов. Чтобы избежать этого, рекомендуем следовать следующим советам:

  • рационально оценивайте свои силы, планируйте будущий бюджет с учетом выплат по микрокредиту;
  • выбирайте только проверенные МФО, для этого рекомендуется свериться с реестром Национального банка Республики Казахстан;
  • если средств для выплат по долгам может не хватить, оформлять заем стоит только в крайнем случае;
  • при невозможности своевременной уплаты взноса, стоит обратиться к менеджерам компании, они помогут с пролонгацией займа или его перекредитование. В некоторых случаях МФО готово предоставить кредитные каникулы или продлить кредитный период. Перекредитование предполагает взятие нового займа (как правило, с более высокой процентной ставкой) для погашения предыдущего;
  • перед оформление тщательно ознакомьтесь со всеми условиями кредитования;
  • в безвыходной ситуации используйте закон о банкротстве. Данный законодательный акт предполагает объявление лицо банкротом и реализацию его имущества для покрытия задолженностей. Однако единственная недвижимость не подлежит продаже с торгов.

Как повысить шансы на одобрение кредитной заявки

МФО в большинстве своем одобряют большинство поступающих заявок. Однако маленький шанс отказа все же есть. Снизить риск позволит:

  • корректное заполнение заявки – в ней необходимо указывать полные и точные данные;
  • выбор посильной сумму займа с учетом дохода;
  • подтверждение платежеспособность, указав источник дохода;
  • не подавайте параллельно множество заявок, это может негативно сказать на кредитной истории;
  • предоставления залога.

Как подобрать займ на сайте

На нашем сайте действует простая система выбора займа. Клиентам достаточно выбрать сумму и срок кредитования, после чего на странице отобразятся все МФО, предлагающие кредиты на подобных условиях. Рядом с каждой компанией указана процентная ставка, сроки, суммы для займов и требования к кредитуемому лицу.

Чтобы оформить займ, достаточно следовать приведенной ниже инструкции:

1

Выберите подходящее МФО

Тщательно изучите предложения от разных компания, сравните доступные суммы кредитов, сроки, процентные ставки

2

Заполните заявку

Для этого перейдите на сайт организации, заявка подается онлайн, в нее вписывается вся необходимая информация

3

Пройдите идентификацию

Загрузите удостоверение личности

4

Дождитесь одобрения заявки

Обычно процедура занимает 10 минут

5

Подпишите договор

Соглашение подписывается в электронном виде

6

Получите займ

После завершения процедуры подписания в течение нескольким минут деньги поступят на карту, так их получить можно и другими способами.

Как получить займ

МФО предлагают разные способы получения микрокредита:

  • карты VISA или MasterCard – используется чаще всего, средства будут зачислены в течение нескольких минут после одобрения;
  • банковский счет IBAN;
  • счет Казпочты;
  • платежные системы Western Union;
  • наличными – этого необходимо будет посетить лично отделение МФО.

Как погасить микрозайм

Клиентам предлагаются гибкие условия для погашения займов. Проценты начисляются только за срок использования средств. Пользователям предоставляется возможность досрочного полного или частичного преждевременного погашения. Вносить платежи можно через:

  • Банковскую карту, используя официальный сайт или приложение;
  • В личном кабинете;
  • Офисы Казпочты;
  • Интернет-банкинг или отделения банков;
  • Терминалы «Касса 24» или «Qiwi».

Мнение эксперта

МФО Казахстана предлагают займы на достаточно выгодных условиях. Компании предлагают кредиты, как правило, на сумму до 500 000 рублей и на срок до трех месяцев. Процентная ставка составляет от 0,01% до 0,1% в день. Как правило, при наличии более-менее положительной кредитной истории оформление займа не составит особого труда. В большинстве случаев процедура получения средств занимает до получаса. Однако перед подписанием кредитного соглашения важно удостовериться в положительной репутации МФО, а также ее включении в Реестр Национального банка Республики Казахстан.

Получить микрокредит на лучших условиях

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🟦 Количество предложений:10 шт.

FAQ

Какие данные нужны для займа на карту?

Обычно для оформления достаточно лишь удостоверения личности. При заполнении заявки клиент указывает свое ФИО, возраст, адрес проживания, источник и размер дохода.

Почему некоторые МФО выдают займ под 0%?

Некоторые МФО предлагают кредиты под 0% для новых пользователей. Такие акции рассчитаны на привлечение лояльных клиентов. Кроме того, важно помнить, что в случае просрочки будет действовать повышенная процентная ставка.

Что делать если не получается погасить заем?

Если своевременно погасить долг невозможно, стоит заранее, не ожидая просрочек обратиться к специалистам компании. Менеджеры предложат варианты решения ситуации, в ряде случае возможно перекредитование.

Что говорит законодательство о займах?

На законодательном уровне деятельность МФО регулирует Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года № 56-V «О микрофинансовой деятельности». Он предполагает выдачу займов только в национальной валюте.

Как избежать долговой ямы?

Чтобы не попасть в долговую яму, важно точно рассчитывать свои силы и оформлять микрозаймы только если это оправдано. Если просрочек избежать не удается рекомендуется обратиться в МФО для пролонгации или перекредитования на комфортных условиях. Если все же кредиты все же оказались непосильными, важно попытаться выплатить их, продав ликвидное имущество или взяв в долг у родственников. В крайнем случае можно объявить себя банкротов (по закону если у заемщика ничего нет, кроме недвижимости, в которой он проживает, выставлять на торги будет нечего).