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Vivus

От 10 000 ₸  До 172 500 ₸
Сумма займа
0.01%
Номинальная ставка
Тенге
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До 30 дн.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.01%  
Сумма
от 10 000 ₸  до 172 500 ₸
Срок
до 30 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Vivus
О компании
Микрокредиты1
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