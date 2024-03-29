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Займы
R-Finance
R-Finance
От 200 000 ₸ До 73 840 000 ₸
Сумма займа
0.15%
Номинальная ставка
Тенге
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От 1 мес. До 60 мес.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.15%
Сумма
от 200 000 ₸ до 73 840 000 ₸
Срок
от 1 мес. до 60 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
R-Finance
О компании
r-finance.kz
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