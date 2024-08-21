Займы в Тумар Exchange

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Часто задаваемые вопросы
Обычно для оформления достаточно лишь удостоверения личности. При заполнении заявки клиент указывает свое ФИО, возраст, адрес проживания, источник и размер дохода.
Некоторые МФО предлагают кредиты под 0% для новых пользователей. Такие акции рассчитаны на привлечение лояльных клиентов. Кроме того, важно помнить, что в случае просрочки будет действовать повышенная процентная ставка.
Если своевременно погасить долг невозможно, стоит заранее, не ожидая просрочек обратиться к специалистам компании. Менеджеры предложат варианты решения ситуации, в ряде случае возможно перекредитование.
На законодательном уровне деятельность МФО регулирует Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года № 56-V «О микрофинансовой деятельности». Он предполагает выдачу займов только в национальной валюте.
Чтобы не попасть в долговую яму, важно точно рассчитывать свои силы и оформлять микрозаймы только если это оправдано. Если просрочек избежать не удается рекомендуется обратиться в МФО для пролонгации или перекредитования на комфортных условиях. Если все же кредиты все же оказались непосильными, важно попытаться выплатить их, продав ликвидное имущество или взяв в долг у родственников. В крайнем случае можно объявить себя банкротов (по закону если у заемщика ничего нет, кроме недвижимости, в которой он проживает, выставлять на торги будет нечего).