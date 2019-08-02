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Займы на карту

Сравнивайте и заказывайте предложения от МФО

Переплата меньшеСтавка меньше
Kөke.kz
Онлайн-займ Kөke.kz
до250 000
Тенге
от5
дн.
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  • Суммаот 5 000 ₸до 250 000 ₸
  • Срокдо 30 дн.
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Прологациянет
  • Отсрочканет
  • Досрочное погашениеесть
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 21до 75
  • Время рассмотрения заявки3 мин.
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Tengo.kz
Онлайн-заём денег с Tengo.kz
до250 000
Тенге
от5
дн.
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  • Суммаот 10 000 ₸до 250 000 ₸
  • Срокдо 30 дн.
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Прологацияесть
  • Отсрочканет
  • Досрочное погашениеесть
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 19до 75
  • Время рассмотрения заявки10 мин.
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Kaz Credit Line
Кредит от Kaz Credit Line (для физических лиц)
от45%
ГЭСВ
до1 500 000
Тенге
от3
мес.
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  • Ставкадо 45%
  • Суммаот 50 000 ₸до 1 500 000 ₸
  • Срокдо 24 мес.
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Прологацияесть
  • Отсрочкаесть
  • Досрочное погашениеесть
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 21до 68
  • Стаж на последнем месте3 мес.
  • Время рассмотрения заявки15 мин.
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Kaz Credit Line
Кредит от Kaz Credit Line (для индивидуальных предпринимателей)
от45%
ГЭСВ
до1 500 000
Тенге
от3
мес.
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  • Ставкадо 45%
  • Суммаот 50 000 ₸до 1 500 000 ₸
  • Срокдо 24 мес.
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Прологацияесть
  • Отсрочкаесть
  • Досрочное погашениеесть
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 21до 65
  • Время рассмотрения заявки15 мин.
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Смарт Кредит
Беззалоговый кредит
от56%
ГЭСВ
до2 000 000
Тенге
от12
мес.
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  • Ставкадо 56%
  • Суммаот 100 000 ₸до 2 000 000 ₸
  • Срокдо 36 мес.
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениеесть
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Прологациянет
  • Отсрочканет
  • Досрочное погашениеесть
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 22до 63
  • Стаж на последнем месте4 мес.
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
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Смарт Кредит
Залоговый кредит
от56%
ГЭСВ
до16 000 000
Тенге
от6
мес.
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  • Ставкадо 56%
  • Суммаот 500 000 ₸до 16 000 000 ₸
  • Срокдо 36 мес.
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениеесть
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Прологациянет
  • Отсрочканет
  • Досрочное погашениеесть
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 22до 63
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
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Zing.kz
Займ от Zing.kz
до200 000
Тенге
от14
дн.
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  • Суммаот 15 000 ₸до 200 000 ₸
  • Срокдо 30 дн.
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогбез залога
  • Страхованиене требуется
  • Прологациянет
  • Отсрочканет
  • Досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 21до 63
  • Время рассмотрения заявки15 мин.
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MoneyMan
Займ от Moneyman.kz
до200 000
Тенге
от14
дн.
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  • Суммаот 15 000 ₸до 200 000 ₸
  • Срокдо 30 дн.
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениеесть
  • Залогбез залога
  • Страхованиене требуется
  • Прологациянет
  • Отсрочканет
  • Досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 21до 63
  • Время рассмотрения заявки15 мин.
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ТОО "ЧЕСТНОЕ СЛОВО КАЗАХСТАН"
Онлайн займ от 4slovo.kz
до200 000
Тенге
от5
дн.
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  • Суммаот 5 000 ₸до 200 000 ₸
  • Срокдо 30 дн.
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениеесть
  • Залогбез залога
  • Страхованиене требуется
  • Прологациянет
  • Отсрочканет
  • Досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 65
  • Доходот 100 000 ₸
  • Стаж на последнем месте1 лет
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
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Займер
Займ от Zaimer.kz
до200 000
Тенге
от5
дн.
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  • Суммаот 1 000 ₸до 200 000 ₸
  • Срокдо 30 дн.
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогбез залога
  • Страхованиене требуется
  • Прологациянет
  • Отсрочканет
  • Досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 20до 65
  • Время рассмотрения заявки15 мин.
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