USD
444.22 ₸
EUR
476.38 ₸
RUB
4.82 ₸
Новости
Все новости
Статьи
Мнения
Кредиты
Потребительские кредиты
Ипотека
Займы
Автокредиты
Кредиты для бизнеса
Депозиты
Карты
Банки
Валюта
Курсы валют
Обмен валют
Алматы
Личный кабинет
Подобрать кредит
Что вы ищете?
Найти
Главная
Займы
One Credit
One Credit
От 20 000 ₸ До 184 000 ₸
Сумма займа
0.01%
Номинальная ставка
Тенге
phrases.currency
От 5 дн. До 20 дн.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
Оформить онлайн
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.01%
На суточную ставку влияют сроки возврата: до 5 суток 0,01%, а от 6 до 20 дней — 0,999%. Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) не ниже 3,7%.
Сумма
от 20 000 ₸ до 184 000 ₸
Срок
от 5 дн. до 20 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
One Credit
О компании
Микрокредиты
1
Последние новости