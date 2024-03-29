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One Credit

От 20 000 ₸  До 184 000 ₸
Сумма займа
0.01%
Номинальная ставка
Тенге
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От 5 дн.  До 20 дн.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.01%  На суточную ставку влияют сроки возврата: до 5 суток 0,01%, а от 6 до 20 дней — 0,999%. Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) не ниже 3,7%.
Сумма
от 20 000 ₸  до 184 000 ₸
Срок
от 5 дн.  до 20 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
One Credit
О компании
Микрокредиты1
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