Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 0.01% На суточную ставку влияют сроки возврата: до 5 суток 0,01%, а от 6 до 20 дней — 0,999%. Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) не ниже 3,7%.

Сумма от 20 000 ₸ до 184 000 ₸

Срок от 5 дн. до 20 дн.

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет