  1. Главная
  2. Займы
  3. Moneyman

Moneyman

От 15 000 ₸  До 184 500 ₸
Сумма займа
0.01%
Номинальная ставка
Тенге
phrases.currency
Не требуется
Страхование
Оформить онлайн
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.01%  ГЭСВ от 0,12%
Сумма
от 15 000 ₸  до 184 500 ₸
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
MoneyMan
О компании
moneyman.kz
+7 (727) 225 14 27
Микрокредиты2
Последние новости