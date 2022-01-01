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Займы
Moneyman
Moneyman
От 15 000 ₸ До 184 500 ₸
Сумма займа
0.01%
Номинальная ставка
Тенге
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Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.01%
ГЭСВ от 0,12%
Сумма
от 15 000 ₸ до 184 500 ₸
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
MoneyMan
О компании
moneyman.kz
+7 (727) 225 14 27
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