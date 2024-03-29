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Займы
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DengiClick
От 10 000 ₸ До 184 000 ₸
Сумма займа
0.1%
Номинальная ставка
Тенге
phrases.currency
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.1%
- При получении микрокредита на банковскую карту провайдер взимает комиссию 1,3% - Не более 20% от суммы выданного микрокредита на период до 45 календарных дней
Сумма
от 10 000 ₸ до 184 000 ₸
Срок
Минимальный срок кредитования с пролонгацией - 61 день, максимальный срок кредитования с пролонгацией - 91 день
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
DengiClick
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