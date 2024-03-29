Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 0.1% - При получении микрокредита на банковскую карту провайдер взимает комиссию 1,3% - Не более 20% от суммы выданного микрокредита на период до 45 календарных дней

Сумма от 10 000 ₸ до 184 000 ₸

Срок Минимальный срок кредитования с пролонгацией - 61 день, максимальный срок кредитования с пролонгацией - 91 день

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет