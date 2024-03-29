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CreditBar

От 10 000 ₸  До 184 000 ₸
Сумма займа
0.01%
Номинальная ставка
Тенге
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Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.01%  Ставка 0,01% новым клиентам в рамках проводимой промоакции.
Сумма
от 10 000 ₸  до 184 000 ₸
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
CreditBar
О компании
+7(771)933-33-33
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