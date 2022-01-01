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Займы
Ccloan
Ccloan
От 10 000 ₸ До 184 000 ₸
Сумма займа
0.99%
Номинальная ставка
Тенге
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От 5 дн. До 20 дн.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.99%
Сумма
от 10 000 ₸ до 184 000 ₸
Срок
от 5 дн. до 20 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
CCloan
О компании
ccloan.kz
8-800-080-5585
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