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Ccloan

От 10 000 ₸  До 184 000 ₸
Сумма займа
0.99%
Номинальная ставка
Тенге
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От 5 дн.  До 20 дн.
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.99%  
Сумма
от 10 000 ₸  до 184 000 ₸
Срок
от 5 дн.  до 20 дн.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
CCloan
О компании
ccloan.kz
8-800-080-5585
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