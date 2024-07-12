Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 0.12% эффективная — 56% Дневная ставка варьируется от 0,12% до 0,15%, что в годовом исчислении достигает до 56%. Процентная ставка зависит от различных характеристик заемщика и качества залогового имущества.

Сумма от 300 000 ₸ до 60 000 000 ₸ Под залог автомобиля до 15 млн. тенге

Срок от 95 дн. до 545 дн. Автокредиты на 365 дней

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет