- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 0.12% эффективная — 56%Дневная ставка варьируется от 0,12% до 0,15%, что в годовом исчислении достигает до 56%. Процентная ставка зависит от различных характеристик заемщика и качества залогового имущества.
- Сумма
- от 300 000 ₸ до 60 000 000 ₸Под залог автомобиля до 15 млн. тенге
- Срок
- от 95 дн. до 545 дн.Автокредиты на 365 дней
- Страхование
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет