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Bravo Business

От 300 000 ₸  До 60 000 000 ₸
Сумма займа
0.12%
Номинальная ставка
Тенге
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От 95 дн.  До 545 дн.
Срок кредита
56%
Эффективная ставка
Не требуется
Страхование
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Повторный займ
ТОО «МФО Bravo Business»
О компании
+77075590808
Микрокредиты1
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.12%  эффективная — 56%Дневная ставка варьируется от 0,12% до 0,15%, что в годовом исчислении достигает до 56%. Процентная ставка зависит от различных характеристик заемщика и качества залогового имущества.
Сумма
от 300 000 ₸  до 60 000 000 ₸Под залог автомобиля до 15 млн. тенге
Срок
от 95 дн.  до 545 дн.Автокредиты на 365 дней
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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