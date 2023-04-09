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Займы
Bereke Bank
Bereke Bank
До 8 000 000 ₸
Сумма займа
8%
Номинальная ставка
Тенге
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До 5 лет
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 8%
Сумма
до 8 000 000 ₸
Срок
до 5 лет
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
АО «Bereke Bank»
О компании
berekebank.kz
8 8000 80 60 60
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