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Займы
Auto Money
Auto Money
От 300 000 ₸ До 10 000 000 ₸
Сумма займа
3.75%
Номинальная ставка
Тенге
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До 5 лет
Срок кредита
Не требуется
Страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 3.75%
Сумма
от 300 000 ₸ до 10 000 000 ₸
Бесплатная оценка авто Принимаем Авто от 1996 года выпуска Выдаем до 80% от стоимости АВТО Первоначальный взнос 20%
Срок
до 5 лет
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Auto Money
О компании
auto-money.kz
+7 747-095-16-10
Микрокредиты
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