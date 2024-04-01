  1. Главная
  2. Займы
  3. Auto Money

Auto Money

От 300 000 ₸  До 10 000 000 ₸
Сумма займа
3.75%
Номинальная ставка
Тенге
phrases.currency
До 5 лет
Срок кредита
Не требуется
Страхование
Оформить онлайн
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 3.75%  
Сумма
от 300 000 ₸  до 10 000 000 ₸Бесплатная оценка авто Принимаем Авто от 1996 года выпуска Выдаем до 80% от стоимости АВТО Первоначальный взнос 20%
Срок
до 5 лет
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Auto Money
О компании
auto-money.kz
+7 747-095-16-10
Микрокредиты1
Последние новости