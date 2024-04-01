Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 3.75%

Сумма от 300 000 ₸ до 10 000 000 ₸ Бесплатная оценка авто Принимаем Авто от 1996 года выпуска Выдаем до 80% от стоимости АВТО Первоначальный взнос 20%

Срок до 5 лет

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет