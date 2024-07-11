- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 0.16% эффективная — 6%
- Сумма
- от 9 230 000 ₸ до 29 536 000 ₸Размер первого кредита в основном определяется местоположением бизнеса заемщика:
- в сельской местности и малых городах – до 9 230 000 тенге (2,5 тыс. МРП);
- в городах и моногородах (за исключением Шымкента, Актау и Атырау) – до 24 998 000 тенге (6,5 тыс. МРП);
- в городах Шымкент, Актау и Атырау – до 29 536 000 тенге (8 тыс. МРП).
- Срок
- от 3 мес. до 60 мес.Для проектов в сфере животноводства срок может быть продлен до 84 месяцев.
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Без залога и поручительства
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет