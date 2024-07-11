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Атамекен-Туркестан

От 9 230 000 ₸  До 29 536 000 ₸
Сумма займа
0.16%
Номинальная ставка
Тенге
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От 3 мес.  До 60 мес.
Срок кредита
6%
Эффективная ставка
Не требуется
Страхование
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Первый займ
Повторный займ
Микрофинансовая организация «Атамекен-Туркестан»
О компании
+77253359898
Микрокредиты1
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.16%  эффективная — 6%
Сумма
от 9 230 000 ₸  до 29 536 000 ₸Размер первого кредита в основном определяется местоположением бизнеса заемщика: - в сельской местности и малых городах – до 9 230 000 тенге (2,5 тыс. МРП); - в городах и моногородах (за исключением Шымкента, Актау и Атырау) – до 24 998 000 тенге (6,5 тыс. МРП); - в городах Шымкент, Актау и Атырау – до 29 536 000 тенге (8 тыс. МРП).
Срок
от 3 мес.  до 60 мес.Для проектов в сфере животноводства срок может быть продлен до 84 месяцев.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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