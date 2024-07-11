Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 0.16% эффективная — 6%

Сумма от 9 230 000 ₸ до 29 536 000 ₸ Размер первого кредита в основном определяется местоположением бизнеса заемщика: - в сельской местности и малых городах – до 9 230 000 тенге (2,5 тыс. МРП); - в городах и моногородах (за исключением Шымкента, Актау и Атырау) – до 24 998 000 тенге (6,5 тыс. МРП); - в городах Шымкент, Актау и Атырау – до 29 536 000 тенге (8 тыс. МРП).

Срок от 3 мес. до 60 мес. Для проектов в сфере животноводства срок может быть продлен до 84 месяцев.

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Без залога и поручительства

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет