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ATAMEKEN AKTOBE

От 7 300 000 ₸  До 23 300 000 ₸
Сумма займа
0.02%
Номинальная ставка
Тенге
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От 3 мес.  До 7 лет
Срок кредита
6%
Эффективная ставка
Не требуется
Страхование
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«MFO «ATAMEKEN AKTOBE»
О компании
+77132744607
Микрокредиты1
О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 0.02%  эффективная — 6%
Сумма
от 7 300 000 ₸  до 23 300 000 ₸Компания предлагает займы для предпринимателей из малых городов и сельских местностей на сумму до 7,3 млн тенге. Те, кто ведет бизнес в моногородах и крупных городах, могут получить кредит до 18,9 млн тенге. Для предпринимателей из Атырау, Шымкента и Актау доступен максимальный заем до 23,3 млн тенге.
Срок
от 3 мес.  до 7 летПредпринимателям, занимающимся животноводством, предоставляются кредиты с сроком погашения до 7 лет. Для бизнесменов из других отраслей займы выдаются на срок до 5 лет.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Требуется залог
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
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