Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 0.02% эффективная — 6%

Сумма от 7 300 000 ₸ до 23 300 000 ₸ Компания предлагает займы для предпринимателей из малых городов и сельских местностей на сумму до 7,3 млн тенге. Те, кто ведет бизнес в моногородах и крупных городах, могут получить кредит до 18,9 млн тенге. Для предпринимателей из Атырау, Шымкента и Актау доступен максимальный заем до 23,3 млн тенге.

Срок от 3 мес. до 7 лет Предпринимателям, занимающимся животноводством, предоставляются кредиты с сроком погашения до 7 лет. Для бизнесменов из других отраслей займы выдаются на срок до 5 лет.

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Требуется залог

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет