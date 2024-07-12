- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 0.02% эффективная — 6%
- Сумма
- от 7 300 000 ₸ до 23 300 000 ₸Компания предлагает займы для предпринимателей из малых городов и сельских местностей на сумму до 7,3 млн тенге. Те, кто ведет бизнес в моногородах и крупных городах, могут получить кредит до 18,9 млн тенге. Для предпринимателей из Атырау, Шымкента и Актау доступен максимальный заем до 23,3 млн тенге.
- Срок
- от 3 мес. до 7 летПредпринимателям, занимающимся животноводством, предоставляются кредиты с сроком погашения до 7 лет. Для бизнесменов из других отраслей займы выдаются на срок до 5 лет.
- Страхование
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Нет
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет