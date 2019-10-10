Жунусов Нариман Талгатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2003 году окончил Омский государственный аграрный университет;

В 2007 году – Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2004-2005 годы – лаборант ТОО «Компания ФудМастер НС» города Астаны;

2005-2006 годы – менеджер ТОО «Астана БИК» города Астаны;

2007-2008 годы – главный специалист Акмолинского областного территориального управления рыбного хозяйства города Кокшетау;

2008-2011 годы – эксперт, главный эксперт Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан города Астаны;

2011-2013 годы – начальник управления Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан города Астаны;

2013-2014 годы - заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан города Астаны;

С октября 2014 года - заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.