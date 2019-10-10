Жасузаков Сакен Адилханович
назначен начальник Национального университета обороны имени Первого Президента РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1978 году окончил Алма-атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева;
В 1990 году - Военную академию им. М.В. Фрунзе;
В 1996 году - Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации;
В 2016 году окончил Национальный университет обороны им. Первого Президента РК - Лидера нации, магистратура, специальность «Военное и государственное управление».
ОПЫТ РАБОТЫ:
1992-1994 годы - старший офицер отдела, начальник отдела Главного штаба Министерства обороны Республики Казахстан;
1996-2000 годы - заместитель начальника Главного штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, начальник управления - заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Республики Казахстан по оперативной работе, начальник Департамента оперативного планирования Главного штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, начальник Департамента оперативного планирования - заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Республики Казахстан по оперативной работе, начальник штаба - заместитель командира армейского корпуса;
2000-2002 годы - начальник Главного разведывательного управления Министерства обороны Республики Казахстан;
2002-2003 годы -командующий Мобильными силами Вооруженных сил Республики Казахстан;
2004-2007 годы - командующий войсками регионального командования «Восток»;
2007-2009 годы - первый заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных Сил Республики Казахстан;
2009-2010 годы - главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан;
2010-2013 годы - первый заместитель Министра обороны - председатель Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан;
2012-2013 годы - начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности;
2013-2016 годы - первый заместитель Министра обороны - начальник генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан;
С 13 сентября 2016 года - 7 августа 2018 года - министр обороны Республики Казахстан.
7 августа 2018 года - начальником Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан
Ордена: «Красной Звезды» (1982), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степени (1989), «Данк» II степени (2001);
Грамота Содружества
Независимых Государств (за активную работу по укреплению и развитию Содружества
Независимых Государств, 2000)
Фото с friends.kz