Жасузаков Сакен Адилханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1978 году окончил Алма-атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева;

В 1990 году - Военную академию им. М.В. Фрунзе;

В 1996 году - Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации;

В 2016 году окончил Национальный университет обороны им. Первого Президента РК - Лидера нации, магистратура, специальность «Военное и государственное управление».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1994 годы - старший офицер отдела, начальник отдела Главного штаба Министерства обороны Республики Казахстан;

1996-2000 годы - заместитель начальника Главного штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, начальник управления - заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Республики Казахстан по оперативной работе, начальник Департамента оперативного планирования Главного штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, начальник Департамента оперативного планирования - заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Республики Казахстан по оперативной работе, начальник штаба - заместитель командира армейского корпуса;

2000-2002 годы - начальник Главного разведывательного управления Министерства обороны Республики Казахстан;

2002-2003 годы -командующий Мобильными силами Вооруженных сил Республики Казахстан;

2004-2007 годы - командующий войсками регионального командования «Восток»;

2007-2009 годы - первый заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных Сил Республики Казахстан;

2009-2010 годы - главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан;

2010-2013 годы - первый заместитель Министра обороны - председатель Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан;

2012-2013 годы - начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности;

2013-2016 годы - первый заместитель Министра обороны - начальник генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан;

С 13 сентября 2016 года - 7 августа 2018 года - министр обороны Республики Казахстан.

7 августа 2018 года - начальником Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан

Ордена: «Красной Звезды» (1982), «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степени (1989), «Данк» II степени (2001);

Грамота Содружества Независимых Государств (за активную работу по укреплению и развитию Содружества Независимых Государств, 2000)



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