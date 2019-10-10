Жарасбаев Серик Маратович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2006, 2009 годах окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальностям«Педагог по физической культуре» и «Государственное и местное управление».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 2004 году. В 2006—2007 годы работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором-методистом по спорту в ГУ «Детско-юношеская спортивная школа бокса» в Петропавловске.

В 2007—2010 — главный специалист, начальник учебно-спортивного отдела Управления туризма, физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области.

В 2011—2012 годы работал экспертом, главным экспертом Управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования Комитета по спорту министерства туризма и спорта РК; заместителем начальника Управления туризма, физической культуры Северо-Казахстанской области.

В 2012—2014 годы занимал должности начальника Управления летних видов спорта Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства РК по делам спорта и физической культуры, директора Департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства по делам спорта и физической культуры.

С 2014 года - февраль 2018 года работал заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

27 февраля 2018 года назначен Председателем Комитета по делам спорта и физической культуры РК