Уса Райхан

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, а также Programmesin Leadershipand Public Policy, Oxford University, Departmentfor Continuing Education, UK (Великобритания)

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1993 по 1994 годы - учитель средней школы;

С 1994 по 1996 годы - консультант компании «Адилет»;

С 1997 по 1998 годы - заместитель директора, директор представительства РГП «Акпарат»;

С 1998 по 2013 годы - работал на государственной службе в структурах Правительства;

С 2010 по 2011 годы - слушатель Академии госуправления при Президенте Республики Казахстан;

В 2011 году - слушатель Программы в области лидерства и государственной политики Департамента непрерывного образования Оксфордского Университета – UK;

С 2013 по 2014 годы - генеральный директор ТОО «VitrumKazakhstan»;

С 2015 года - советник президента по вопросам международного сотрудничества АО НК «Казакстан Гарыш Сапары», Национальный космический центр.

Прочие должности:

Участник проекта UNDP«Прозрачность и доступ к информации и правосудию в Казахстане» (2010); Член совета директоров компании «СП «Тенге» (09.2013-08.2014); Партнер, председатель наблюдательного совета ТОО «INTER Construction» (07.2014); ExpertCIPDH, InternationalHumanRightsDeferenceCommittee (11.2016).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания: Орден «Құрмет», медаль.

Автор ряда публикаций на тему по вопросам государственного и местного управления.



