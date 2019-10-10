Уса Райхан
Советник президента по вопросам международного сотрудничества АО НК «Казакстан Гарыш Сапары»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, а также Programmesin Leadershipand Public Policy, Oxford University, Departmentfor Continuing Education, UK (Великобритания)
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1993 по 1994 годы - учитель средней школы;
С 1994 по 1996 годы - консультант компании «Адилет»;
С 1997 по 1998 годы - заместитель директора, директор представительства РГП «Акпарат»;
С 1998 по 2013 годы - работал на государственной службе в структурах Правительства;
С 2010 по 2011 годы - слушатель Академии госуправления при Президенте Республики Казахстан;
В 2011 году - слушатель Программы в области лидерства и государственной политики Департамента непрерывного образования Оксфордского Университета – UK;
С 2013 по 2014 годы - генеральный директор ТОО «VitrumKazakhstan»;
С 2015 года - советник президента по вопросам международного сотрудничества АО НК «Казакстан Гарыш Сапары», Национальный космический центр.
Прочие должности:
Участник проекта UNDP«Прозрачность и доступ к информации и правосудию в Казахстане» (2010); Член совета директоров компании «СП «Тенге» (09.2013-08.2014); Партнер, председатель наблюдательного совета ТОО «INTER Construction» (07.2014); ExpertCIPDH, InternationalHumanRightsDeferenceCommittee (11.2016).
Государственные и международные награды, премии, почетные звания: Орден «Құрмет», медаль.
Автор ряда публикаций на тему по вопросам государственного и местного управления.