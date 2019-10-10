Тургумбаев Ерлан Заманбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончил Казахский государственный университет им. Кирова по специальности «юрист-правовед».

В 2003 году - Казахский Национальный университет имени аль-Фараби по специальности «экономист».

Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Уголовная ответственность за превышение власти или должностных полномочий». Генерал-майор полиции.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году.

Работал оперуполномоченным отделения уголовного розыска ОВД Саранского горисполкома Карагандинской области.

С 1986 по 2002 годы занимал различные руководящие должности в следственно-оперативных подразделениях Алатауского и Калининского РУВД, а также ГУВД города Алматы.

С февраля по сентябрь 2002 года – начальник Девятого департамента МВД Республики Казахстан.

С сентября 2002 по апрель 2003 года - начальник Департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан.

С апреля 2003 по май 2006 года - начальник Управления, начальник Департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

С мая 2006 по июль 2006 года - председатель Следственного комитета МВД Республики Казахстан.

С июля 2006 по декабрь 2012 года - начальник Департамента внутренних дел города Алматы.

С декабря 2012 по февраль 2019 года - заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.

С февраля 2019 года по настоящее время - министр внутренних дел Республики Казахстан.

Полный кавалер ордена «Даңқ» І и ІІ степени, награжден орденом «Айбын» ІІ степени, знаком «Кайсар» І степени, юбилейными и ведомственными медалями.