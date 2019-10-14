Тортаев Бауржан Кадырович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Московскую государственную ордена Трудового Красного знамени Академию управления имени Серго Орджоникидзе по специальности«инженер-экономист».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1991 по 1992 годы — Специалист информационно-справочного центра Семипалатинской товарно-сырьевой биржи; Инженер-программист МП «Байгель»;

С 1992 по 1995 годы — Главный бухгалтер МЧП«Дидар»; Главный бухгалтер МЧП«Арпа Масагы»; Коммерческий директор коллективного предприятия«Шарт»; Главный бухгалтер Семипалатинского АО «Хозтовары»;

С 1996 по 1997 годы — Ведущий, главный специалист Семипалатинского областного управления экономики;

С 1997 по 1998 годы — Консультант сводного экономического отдела Аппарата акима г. Семипалатинска;

С 1998 по 1999 годы — Заместитель начальника Восточно-Казахстанского областного управления статистики;

С 1999 по 2000 годы — Начальник информационно-статистического центра Управления статистики Восточно-Казахстанской области;

С 2002 по 2008 годы — Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике;

С 2008 по 2010 годы — Директор Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

С 2010 по 2011 годы — Директор Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан;

С 2014 по 2017 годы — Заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;

С 2017 по 2019 годы - ответственный секретарь Министерства финансов Республики Казахстан.

С апреля 2019 года - заместитель министра обороны.