Сундетов Азамат Қайратұлы

Образование:
Евразийский гуманитарный институт - Специальность: Психология и педагогика.
Опыт работы:
- Руководитель организационно-контрольной работы в МК «Жас Отан» партии «Нур Отан» г.Астана ( 07.09.2011 – 28.09.2012 г.)
- Координатор проектов в ОО «Союз сельской молодежи» г.Астана (28.10.2012 – 05.09.2013 г.)
- Руководитель отдела аналитики и организации мероприятий проектов в ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» г.Астана ( 10.09.2013 – 20.06.2014 г.)
- Председатель в РМО «Жарасым» при Ассамблее народа Казахстана г.Астана ( 02.09.2015 –10.08.2016 г.)
- Специалист в КГУ «Коғамдык келісім» при Аппарате акима г.Астаны (22.04.2015 – 01.07.2015 г.)
- Психолог, Педагог дополнительного образования в КГУ «Сш-комплекс эстетического воспитания №8» г.Петропавловск (01.09.2016-21.04.2017)
- Специалист в Управление внутренней Политики при акимате Южно-Казахстанской области (10.05.2017 г.-20.07.2017)
- Директор в ТОО "Zhan Alemi Group" Филиал Svadba.kz, г. Шымкент (25.07.2017-20.03.2018)
- Руководитель отдела по работе с молодежью и молодежными организациями при управлении по делам семьи детей и молодежи при акимате Туркестанской области (08.10.2018-04.12.2018)
Прочие должности:
- Депутат молодежного маслихата г. Астаны (2011-2013 гг)