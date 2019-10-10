Шаукенова Зарема Каукеновна

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончила Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова(1987), психолог. Кандидат психологических наук, доктор социологических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1987 по 1997 годы — психолог, начальник бюро, руководитель социально-психологической службы Карметкомбината.

С 1992 по 1996 годы — преподаватель кафедры психологии Карагандинского государственного университета имени Букетова(промышленная психология, психология общения).

С 1998 по 2002 годы — преподаватель кафедры социологии Евразийского национального университета имени Гумилева(социология управления, социология средств массовой информации).

С 1997 по 2007 годы — директор Института сравнительных социальных исследовании«ЦЕССИ-Казахстан».

С 2007 по 2010 годы — декан факультета философии и политологии Казахского государственного университета.

В 201−2011 годы — заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

С 2011 года — директор Института философии и политологии Министерства образования и науки Республики Казахстан.