Шаимова Айгуль Амантаевна
Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1999 году окончила Евразийский университет им. Л. Гумилева;
В 2004 году Академию финансовой полиции.
ОПЫТ РАБОТЫ:
2000-2004 годы - младший инспектор, инспектор, старший инспектор, старший инспектор по особо важным делам Управления правового обеспечения и международных связей Агентства финансовой полиции Республики Казахстан. Начальник отдела правовой экспертизы Управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства финансовой полиции РК;
В 2004-2005 годы - заместитель начальника Управления правового
обеспечения и международного сотрудничества Агентства Республики Казахстан по
борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);
2005-2012 годы - заместитель начальника Департамента правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции). Советник Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);
2012-2014 годы - старший помощник Генерального Прокурора Республики Казахстан - руководитель Центра стратегического анализа Информационно-аналитического управления аппарата Генерального Прокурора Республики Казахстан; заместитель заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан;
2014-2016 годы - руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;
С 11 января 2016 года - вице-министр по делам государственной службы Республики Казахстан;
С 28 сентября 2016 года - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
Медали: «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», ведомственные медали органов финансовой полиции и прокуратуры.
Фото с сайта anticorruption.gov.kz