Шаимова Айгуль Амантаевна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончила Евразийский университет им. Л. Гумилева;

В 2004 году Академию финансовой полиции.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2000-2004 годы - младший инспектор, инспектор, старший инспектор, старший инспектор по особо важным делам Управления правового обеспечения и международных связей Агентства финансовой полиции Республики Казахстан. Начальник отдела правовой экспертизы Управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства финансовой полиции РК;

В 2004-2005 годы - заместитель начальника Управления правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);



2005-2012 годы - заместитель начальника Департамента правового обеспечения и международного сотрудничества Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции). Советник Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);



2012-2014 годы - старший помощник Генерального Прокурора Республики Казахстан - руководитель Центра стратегического анализа Информационно-аналитического управления аппарата Генерального Прокурора Республики Казахстан; заместитель заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан;



2014-2016 годы - руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции;

С 11 января 2016 года - вице-министр по делам государственной службы Республики Казахстан;

С 28 сентября 2016 года - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.



Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Медали: «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», ведомственные медали органов финансовой полиции и прокуратуры.

Фото с сайта anticorruption.gov.kz