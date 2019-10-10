Сарсембаев Канат

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, по специальности специалист по международному праву, юрист со знанием двух иностранных языков, кандидат юридических наук. Кандидат юридических наук, диссертация на тему«Международно-правовое регулирование движения капитала в условиях экстерриториальности мировых финансовых кризисов»(2007).



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1998 году — юрист Института международного права и международного бизнеса«Данекер».

С 2000 по 2002 год — главный специалист отдела споров по правовым вопросам и правовым разъяснениям Управления правовой экспертизы Юридического департамента Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

С 2002 по 2005 год — главный эксперт Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2005 по 2011 год — заведующий Отделом правовой экспертизы Аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан.

С 2011 по 2015 год — государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2015 по 2017 год — аким Узункольского района Костанайской области.



С 23 октября 2017 года - руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области