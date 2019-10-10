Рахматуллаевич Куттыбек Жамашев

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности«инженер-строитель», кандидат технических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал мастером Шариповского городского предприятия по электрическим и инженерным системам Красноярского края. В 1986—1992 годы работал монтажником Шымкентского домостроительного комбината, монтажником проектно-строительного объединения«Шымкентжилстрой».

На государственной службе в 1993—2004 годы занимал должности инспектора, главного инспектора, начальника отдела Департамента таможенного контроля Южно-Казахстанской области.

В 2004—2007 годы работал заместителем генерального директора, директором ТОО«Альянс казахско-русского текстиля», заместителем директораДирекции Южно-Казахстанской специальной экономической зоны.



С 2007 по 2009 год работал заместителем директора департамента строительства Южно-Казахстанской области, заместителем директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области, начальником управления строительства Южно-Казахстанской области.



В 2009 по 2011 год в городе Шымкенте занимал должности заместителя начальника отдела строительства, заместителя начальника отдела занятости и социальных программ, начальника отдела строительства.

С 2011 по 2017 год занимал должности директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Южно-Казахстанской области, руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Южно-Казахстанской области.

С 19 июня 2017 года - Руководитель управления строительства Южно-Казахстанского региона