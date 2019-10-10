Оспанов Серик Жамекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил факультет технологии машиностроения, металлорежущих станков и инструментов Казахского политехнического института имени В.И. Ленина , инженер-механик;

В 2000 году окончил факультет маркетинга и коммерции Алматинского государственного университета имени Абая, экономист-маркетолог.



Владеет казахским, русским и английским (базовым) языками.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1986 году слесарем-ремонтником Центральной базы производственного обслуживания объединения «Мангышлакнефть».

С 1987 по 1989 годы работал мастером, старшим механиком Центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту навесного оборудования и спецтехники города Шевченко.

1989 – 1990 гг. – заведующий Отделом комсомольских организаций горкома ЛКСМ Казахстана.

С 1990 по 1991 годы занимал должность секретаря Комитета комсомола ПОМН города Шевченко, исполнял обязанности заместителя председателя комиссии по социально-экономическому развитию Шевченковского горкома Компартии Казахстана.

1991-1992 гг. – старший специалист по вопросам связи и энергетики Отдела промышленного производства, экологии и природопользования города Актау.

1992-1994 гг. – помощник главы администрации Мангистауской области.

С 1994 по 1996 годы был первым заместителем главы Актауской городской администрации.

С 1996 по 2004 годы занимал пост акима города Актау.

В 2004 году избран депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан ІІІ созыва, в 2007 году – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан ІV созыва.

С 20 января 2012 года - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член Комитета по финансам и бюджет, член партии «Нур Отан» (с 1999 года).

Президент Футбольной федерации города Актау.

С 30 января 2017 года - Руководитель Национального центра по правам человека в РК.

Награжден Орденом «Құрмет» (2010). Медалями «100 лет Казахстанской нефти» (1999), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентiне 10 жыл» (2006), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011). Знаками «40 лет месторождению Узень» (2005), «90 лет месторождению Макат» (2005), "Белсенді қызметі үшін" (2014).

Почетный гражданин г.Тусон (штат Аризона, США).

Воинское звание – подполковник запаса.

Отец – Оспан Жамек, журналист, заслуженный работник культуры РК.

Мать – Сармулдаева Нагима, медработник.

Женат. Жена – Оспанова Гульмира Каликановна (р. 1966), домохозяйка. Сын – Оспанов Нурсери Серикович (р. 1989). Дочь – Оспанова Нагима Сериковна (р. 1994).