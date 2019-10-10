Оразбаков Галым Избасарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Казахский политехнический институт по специальности инженер-механик.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал на заводе «Поршень» - сначала диспетчером, затем начальником бюро, секретарём комитета комсомола завода. Позже избирался вторым секретарём Ауэзовского райкома ЛКСМК города Алма-Аты. В 1990 году работал на заводе «Эталон» инженером-конструктором, мастером.

С 1992 по 1993 годы занимал должность заведующего отделом Ауэзовской районной администрации.

С 1994 по 1995 годы – начальник отдела, заместитель начальника управления Государственного комитета Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной политики аппарата кабинета министров Республики Казахстан.

С 1995 по 1996 годы – заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 1996 по 1997 годы – заведующий секретариатом, секретарь Высшего экономического совета при президенте Республики Казахстан, директор департамента по экономической политике, инвестициям и внешним связям министерства транспорта и коммуникаций.

В сентябре 1997 года был назначен председателем Комитета по использованию воздушного пространства и деятельности гражданской авиации Минтранскома Республики Казахстан, вице-министром транспорта и коммуникаций РК.

С 1998 по 1999 годы работал вице-президентом по общим вопросам, директором по административным вопросам и строительству, исполнительным директором ЗАО «ННК «Казахойл».

С 2000 по 2001 годы – заместитель заведующего производственным отделом Канцелярии премьер-министра РК.

С мая 2001 – вице-министр экономики и торговли РК, а с сентября 2002 года – вице-министр в преобразованном министерстве индустрии и торговли Республики Казахстан.

В июле 2003 занял должность президента ОАО «НК «Казахстан Инжиниринг».

С января 2007 по февраль 2008 года – Министр индустрии и торговли Республики Казахстан.

С 16 апреля 2008 по 25 апреля 2012 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Государстве Израиль.

С 25 апреля 2012 года по 21 января 2014 года – Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации.

С 22 января 2014 года – председатель агентства по защите прав конкуренции.

