Нуров Наиль Фаридович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахстанский институт физической культуры и спорта г. Алматы, специальность — тренер-преподаватель; Казахский национальный педагогический университет им. Абая, г. Алматы, специальность — юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

В разные годы работал секретарем комитета ЛКСМ Казахстанского института физической культуры, инструктором отдела учащейся молодежи ЦК ЛКСМ Казахстана, заведующим отделом международного туризма БММТ «Спутник» ЦК ЛКСМ Казахстана;

Также был генеральным директором СП «Главтур», генеральным директором ТОО «Фирма «Нур», президентом акционерного общества «Казспортобеспечение», Агентства туризма и спорта РК (Астана);

Кроме того, был директором Дворца спорта им. Балуана Шолака г. Алматы, директором высокогорного катка «Медеу», начальником Управления туризма и спорта г. Алматы, директором ГККП «Городская Дирекция по организации и проведению 7-х зимних Азиатских игр 2011 и эстафеты Олимпийского огня», был руководителем ледового дворца «Алау» в Астане;

Имеет большой опыт в организации спортивных и общественно-политических проектов:

Руководитель штаба по проведению церемонии открытия 1-й спартакиады РК (Астана, 2001);

Руководитель штаба по организации и проведению Кубка мира по боксу (Астана, 2002);

Руководитель штаба по организации и проведению Кубка мира по греко-римской борьбе (Алматы, 2003);

Автор идеи и главный комендант Казахского аула на Олимпийских играх в Афинах (Афины, 2004);

Руководитель штаба по проведению чемпионата Азии по тяжелой атлетике (Алматы, 2004);

Руководитель штаба по проведению чемпионата Мира по казакша курес и поясной борьбе (Алматы, 2006);



Руководитель штаба по проведению церемонии открытия 2-й спартакиады РК (Алматы, 2007);

Руководитель Штаба по проведению церемонии передачи флага ОСА от Оргкомитета 6-х зимних игр — Оргкомитету 7-х зимних Азиатских игр (Чангчун, 2007);

Руководитель штаба по организации празднования 10-летия столицы РК г. Астаны (Астана, 2008);

Руководитель штаба по подготовке и проведению первого этапа всемирной Эстафеты Олимпийского огня XXIX Олимпийских игр (Алматы, 2008);

Руководитель рабочей группы торжественной церемонии открытия нового футбольного стадиона (Астана, 2009);

Руководитель штаба по подготовке и проведению Этапов кубка мира по конькобежному спорту (Астана, 2011,2012,2013);

Сопродюсер Церемонии открытия 7-х зимних Азиатских игр (Астана, 2011);

Руководитель дирекции по подготовке и проведению Эстафеты огня 7-х зимних Азиатских игр. (Астана, 2011);

Сопродюсер ледового шоу «Денис Тен и друзья» (Астана, 2013);

Руководитель штаба по подготовке и проведению чемпионата мира по конькобежному спорту (Астана, 2015);

С октября 2015 года по июнь 2016 года - руководитель Управления физической культуры и спорта города Алматы;

С июня 2016 года - руководитель ГФ «Дирекция по подготовке и проведению 28-ой Всемирной зимней Универсиады 2017 года в городе Алматы».

Источник фото: prosportkz.kz



