Нургалиев Жомарт Мирасович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Кустанайский педагогический институт, учитель истории и обществоведения;

В 2006 году - Аграрно-биологический институт Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова, ученый-агроном;

ОПЫТ РАБОТЫ:

1981-1983 годы - секретарь Карасуского райкома ЛКСМК, инспектор Карасуского района;

1983-1987 годы - инструктор, заведующий отделом Кустанайского райкома партии;

1987-1988 годы - заместитель директора совхоза;

1988-1991 годы - секретарь парткома учебно-опытного хозяйства;

1991-1992 годы - директор МП «Арай», заместитель директора Ассоциации сельскохозяйственных предприятий учебно-опытного хозяйства им. Ю. Гагарина;

1992-1994 годы - коммерческий директор, заместитель генерального директора Ассоциации сельскохозяйственных предприятий УОХ;

1994-1997 годы - заместитель председателя Кустанайского областного комитета по ВЭС;

1997-1999 годы - начальник отдела Костанайского областного управления промышленности и торговли;

1999-2000 годы - директор ТОО «Садчиковское», директор по коммерческим вопросам ТОО «Иволга-Алтын»;

2000-2003 годы - заместитель генерального директора ТОО «Иволга-Холдинг»;

2003-2006 годы - региональный директор ТОО «Иволга-Холдинг» по центральному региону Костанайской области;

2006-2009 годы - аким Мендыкаринского района;

2009-2012 годы - аким города Костаная;

2012-2014 годы - аким Аулиекольского района Костанайской области;

С июня по октябрь 2014 года - аким города Кокшетау;

30 октября 2014 года - скончался от острокоронарного инфаркта миокарда.