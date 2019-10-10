Нургалиев Жомарт Мирасович
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1981 году окончил Кустанайский педагогический институт, учитель истории и обществоведения;
В 2006 году - Аграрно-биологический институт Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова, ученый-агроном;
ОПЫТ РАБОТЫ:
1981-1983 годы - секретарь Карасуского райкома ЛКСМК, инспектор Карасуского района;
1983-1987 годы - инструктор, заведующий отделом Кустанайского райкома партии;
1987-1988 годы - заместитель директора совхоза;
1988-1991 годы - секретарь парткома учебно-опытного хозяйства;
1991-1992 годы - директор МП «Арай», заместитель директора Ассоциации сельскохозяйственных предприятий учебно-опытного хозяйства им. Ю. Гагарина;
1992-1994 годы - коммерческий директор, заместитель генерального директора Ассоциации сельскохозяйственных предприятий УОХ;
1994-1997 годы - заместитель председателя Кустанайского областного комитета по ВЭС;
1997-1999 годы - начальник отдела Костанайского областного управления промышленности и торговли;
1999-2000 годы - директор ТОО «Садчиковское», директор по коммерческим вопросам ТОО «Иволга-Алтын»;
2000-2003 годы - заместитель генерального директора ТОО «Иволга-Холдинг»;
2003-2006 годы - региональный директор ТОО «Иволга-Холдинг» по центральному региону Костанайской области;
2006-2009 годы - аким Мендыкаринского района;
2009-2012 годы - аким города Костаная;
2012-2014 годы - аким Аулиекольского района Костанайской области;
С июня по октябрь 2014 года - аким города Кокшетау;
30 октября 2014 года - скончался от острокоронарного инфаркта миокарда.