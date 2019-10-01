Нуралхан Оралбаевич Кушеров родился 20 декабря 1984 года в городе Шымкент. Образование высшее. В 2005 году закончил ЮКГУ им М.Ауэзова по специальности «экономист», в 2007 году закончил Казахский гуманитарный юридический университет по специальности «юриспруденция».

Свою трудовую деятельность начал в 2005 году бухгалтер-инспектором. В 2007-2008 гг работал помощником депутата мажилиса Парламента РК.

Деятельность в сфере налоговой службы начал в 2008 году экспертом Налогового комитета МФ РК.

С 2009 по 2015 годы работал на разных должностях в структурных и районных подразделениях Налогового департамента по городу Астана.

С 2015 года по июль 2018 года - заместитель акима г.Шымкент, с августа по октябрь 2018 года руководитель управления государственных доходов по городу Актау ДГД по Мангыстауской области.

15 октября 2018 года назначен руководителем Департамента государственных доходов по городу Шымкент