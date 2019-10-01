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Нуралхан Оралбаевич Кушеров

Нуралхан Оралбаевич Кушеров

Руководитель департамента государственных доходов г. Шымкент

Нуралхан Оралбаевич Кушеров родился 20 декабря 1984 года в городе Шымкент. Образование высшее. В 2005 году закончил ЮКГУ им М.Ауэзова по специальности «экономист»,  в 2007 году закончил Казахский гуманитарный юридический университет по специальности «юриспруденция». 

Свою трудовую деятельность начал в 2005 году бухгалтер-инспектором. В 2007-2008 гг работал помощником депутата мажилиса Парламента РК.

Деятельность в сфере налоговой службы начал в 2008 году экспертом Налогового комитета МФ РК.

С 2009 по 2015 годы работал на разных должностях в структурных и районных подразделениях Налогового департамента по городу Астана.

С 2015 года по июль 2018 года - заместитель акима г.Шымкент, с августа по октябрь 2018 года руководитель управления государственных доходов по городу Актау ДГД по Мангыстауской области.

15 октября 2018 года назначен руководителем Департамента государственных доходов по городу Шымкент

Комитет Государственных доходов МФ РК
Нуралхан Оралбаевич Кушеров
Нуралхан Оралбаевич Кушеров
Руководитель департамента государственных доходов г. Шымкент
Персональная справка