Мусабаев Талгат Амангельдиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1974 году окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации им. Ленинского комсомола по специальности «Техническая эксплуатация авиационного радиооборудования»;

1977-1984 годы - обучался в Алма-Атинском аэроклубе ДОСААФ;

В 1986 году высшей квалификационной комиссией Министерства гражданской авиации СССР выдано свидетельство пилота гражданской авиации;

В 1993 году окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, диплом инженера-пилота.

Военные и научные звания, классность: Летчик-космонавт, генерал-лейтенант авиации, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук РК, академик Национальной инженерной академии РК, академик Международной академии астронавтики, академик Международной академии информатизации, академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, академик Российской академии естественных наук.



Летчик-космонавт 1 класса, совершил три длительных космических полета общей продолжительностью более 342 суток.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал с 1 апреля 1974 года сменным инженером авиационного и радиоэлектронного оборудования Бурундайского объединенного авиационного отряда (ОАО) воздушных сообщений гражданской авиации.

До сентября 1990 года в Казахском управлении гражданской авиации на различных инженерных, летных и командных должностях;

1990-2003 годы - работал в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в должностях кандидата в космонавты–исследователи, кандидата в космонавты- испытатели, инструктора-космонавта-испытателя, командира группы – инструктора - космонавта - испытателя;

2003-2005 годы - начальник боевой подготовки армейской авиации вооруженных сил РФ;

2005-2007 годы - генеральный директор АО “Совместное Казахстанско-Российское предприятие “Байтерек” по созданию космического ракетного комплекса “Байтерек” на космодроме “Байконур”;

С февраля по апрель 2007 года – председатель Аэрокосмического комитета МОН РК;

2007-2014 годы – Председатель Национального космического агентства РК;

С августа 2014 года по январь 2016 года - председатель Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

С января 2016 года по 13 июля 2017 года - советник Президента Республики Казахстан.

С июля 2017 года - депутат Сената Парламента.

Государственные и международные награды, премии, почетные звания: золотая звезда «Қазақстан Республикасының Халық Каһарманы» (Народный герой Казахстана, 1995 г.); золотая звезда «Герой России» (1994 г.); орден «Отан» (РК, 1998 г.); орден «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Нурсултан Назарбаев» (2011 г.); орден «Барыс I степени» (РК, 2001 г.); высшая международная общественная награда - орден имени Ю.А. Гагарина (2011 г.); орден «За заслуги перед Отечеством III степени» (РФ, 1998 г.); орден «За заслуги перед Отечеством II степени» (РФ, 2001 г.); орден «Дружбы народов СССР» (1991 г.).

Также есть такие награды как, высшая награда Франции «Орден почетного легиона» (офицер 2010 г.); орден почета «За заслуги перед Австрийской Республикой» (1991 г.); медаль «За заслуги в освоении космоса» (РФ, 2011); медаль «Астана» (1999 г.); юбилейная медаль «10 лет Астане» (2008 г.); юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011 г.); медаль КНБ РК «За вклад в дело обеспечения национальной безопасности» (2007 г.); медаль «За воинскую доблесть I степени»; медаль «За безупречную воинскую службу»; специальная медаль NASA «За космический полет» (США, 1998 г.); специальная медаль FAI им. Де-Лаво «За мировой рекорд сборки космического объекта большой массы (248 673,7 кг)» (Международная федерация авиации и астронавтики, 1998 г.); диплом «Инженер года-2008» в номинации «Машиностроение и космическая отрасль» Национальной инженерной академии РК; почетный гражданин ряда областей, городов, районов Казахстана, России и США; почетный профессор и доктор многих вузов Казахстана и России.

Спортивные достижения: Мастер спорта СССР по высшему пилотажу, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, чемпион СССР по высшему пилотажу в командном зачете (1983-1984 гг.).

В ходе своей трудовой и общественной деятельности внес огромный вклад в развитие авиации и космонавтики, укрепление дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также в области мировой космонавтики. Член Народно-демократической партии «Нур-Отан».