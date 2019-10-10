Медеушеева Долорес Таировна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончила Алма–Атинский институт народного хозяйства, кредитно – экономический факультет;

ОПЫТ РАБОТЫ:

С августа 1988 года по январь 1991 года, являлась Экономистом 1 категории в Алматинском областном управлении Агропромбанка СССР;

С января 1991 года по июль 1991 года работала в Алматинском областном управлении Агропромбанка СССР, специалистом отдела кредитования и финансирования;

В августе 1991 года по май 1992 года была Ведущим специалистом отдела по работе с коммерческими банками в Алматинском областном управлении Агропромбанка СССР;

В мая 1992 года стала Начальником Отдела Управления кредитных ресурсов и экономического анализа в АО «Казкоммерцбанк» и проработала по август 1993 года,;

В ноябре 1993 года поступила на работу в Национальный банк Республики Казахстан, где до апреля 1994 года занимала должность Начальника управления лицензирования и анализа экономических нормативов департамента банковского надзора НБ РК;

С апреля 1994 года по февраль 1996 года работала Начальником управления регулирования банковской деятельности, департамента банковского надзора Национального банка Республики Казахстан;

С февраля 1996 года по июнь 1996 года, заняла должность Начальника управления банковского надзора Национального банка Республики Казахстан;

С августа 1998 года по апрель 1999 года работала Начальником управления надзора за средними и мелкими банками Национального банка Республики Казахстан;

В апреле 1999 года по ноябрь 1999 года была Заместителем начальника управления регулирования и лицензирования департамента страхового надзора Национального банка Республики Казахстан;

С ноября 1999 года по сентябрь 2002 года заняла должность Заместителя директора

департамента банковского и страхового надзора Национального банка Республики Казахстан;

С сентября 2002 года по апрель 2003 года была Заместителем директора департамента финансового надзора Национального банка Республики Казахстан;

С апреля 2003 года по февраль 2005 года стала Председателем Правления ОАО «Страховая компания «Казкоммерцполис»;

В декабре 2005 года по сентябрь 2006 года Председателем Совета директоров АО «Халык-Лайф»;

С февраля 2005 года по май 2009 года возглавляла АО «Казахинстрах» в лице Председатель Правления;

С мая 2009 года по настоящее время является Председатель Правления Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ».