Алматы
  1. Главная
  2. Персональная справка
  3. Медеушеева Долорес Таировна
Медеушеева Долорес Таировна

Медеушеева Долорес Таировна

Член Совета директоров АО «НПФ» ЕНПФ, Председатель Правления

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1988 году окончила Алма–Атинский институт народного хозяйства, кредитно – экономический факультет;

ОПЫТ РАБОТЫ:

С августа 1988 года по январь 1991 года, являлась Экономистом 1 категории в Алматинском областном управлении Агропромбанка СССР;

С января 1991 года по июль 1991 года работала в Алматинском областном управлении Агропромбанка СССР, специалистом отдела кредитования и финансирования;

В августе 1991 года по май 1992 года была Ведущим специалистом отдела по работе с коммерческими банками в Алматинском областном управлении Агропромбанка СССР;

В мая 1992 года стала Начальником Отдела Управления кредитных ресурсов и экономического анализа в АО «Казкоммерцбанк» и проработала по август 1993 года,;

В ноябре 1993 года поступила на работу в Национальный банк Республики Казахстан, где до апреля 1994 года занимала должность Начальника управления лицензирования и анализа экономических нормативов департамента банковского надзора НБ РК;

С апреля 1994 года по февраль 1996 года работала Начальником управления регулирования банковской деятельности, департамента банковского надзора Национального банка Республики Казахстан;

С февраля 1996 года по июнь 1996 года, заняла должность Начальника управления банковского надзора Национального банка Республики Казахстан;

С августа 1998 года по апрель 1999 года работала Начальником управления надзора за средними и мелкими банками Национального банка Республики Казахстан;

В апреле 1999 года по ноябрь 1999 года была Заместителем начальника управления регулирования и лицензирования департамента страхового надзора Национального банка Республики Казахстан;

С ноября 1999 года по сентябрь 2002 года заняла должность Заместителя директора

департамента банковского и страхового надзора Национального банка Республики Казахстан;

С сентября 2002 года по апрель 2003 года была Заместителем директора департамента финансового надзора Национального банка Республики Казахстан;

С апреля 2003 года по февраль 2005 года стала Председателем Правления ОАО «Страховая компания «Казкоммерцполис»;

В декабре 2005 года по сентябрь 2006 года Председателем Совета директоров АО «Халык-Лайф»;

С февраля 2005 года по май 2009 года возглавляла АО «Казахинстрах» в лице Председатель Правления;

С мая 2009 года по настоящее время является Председатель Правления Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ».

Медеушеева Долорес Таировна
Медеушеева Долорес Таировна
Член Совета директоров АО «НПФ» ЕНПФ, Председатель Правления
Персональная справка