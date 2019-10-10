Марданова Айгуль Камзиновна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончила Винницкий государственный педагогический институт по специальности "учитель русского языка и литературы".

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начала в 1984 году учителем русского языка и литературы Прииртышской средней школы.

Стаж государственной службы - 26 лет, из них 19 лет работала на руководящих должностях в Павлодарском обкоме комсомола, Железинском райкоме комсомола, Индустриальной районной администрации, департаменте промышленности и торговли, департаменте туризма и спорта, департаменте образования Павлодарской области;

2009-2011 годы - заместитель акима Качирского района по социальным вопросам;

2011-2015 годы - заместитель акима города Экибастуз;

С октября 2015 года - руководитель управления внутренней политики Павлодарской области.

Фото с сайта: pavlodar.gov.kz