Ляпунов Андрей Васильевич
Заместитель акима Карагандинской области по вопросам ЖКХ
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2001 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова;
В 2008 году - Алматинскую академию экономики и статистики.
По квалификации физик-инженер, бакалавр экономики.
Имеет звание «Заслуженный энергетик СНГ».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал в 1988 году машинистом турбинного оборудования турбинного цеха Карагандинской ТЭЦ;
1996-2006 годы - работал на руководящих должностях в ТОО «Караганда-Пауэр» и «Караганды-Жылу»;
2006-2007 годы - директор, технический директор ТОО «Джет-7», затем генеральный директор ТОО «Степногорск Ремсервис» города Степногорска;
2007-2010 годы - заместитель технического директора, технический директор ТОО «Караганды-Жылу». Был генеральным директором ТОО «Караганда-Энергоцентр»;
2010-2011 годы - заместитель акима города Караганды по коммунальным вопросам;
2011-2014 годы - генеральный директор ТОО «Теплотранзит Караганда»;
С ноября 2014 года - заместитель акима Карагандинской области по вопросам ЖКХ.
Женат, имеет двоих детей.