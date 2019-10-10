Ляпунов Андрей Васильевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова;

В 2008 году - Алматинскую академию экономики и статистики.

По квалификации физик-инженер, бакалавр экономики.

Имеет звание «Заслуженный энергетик СНГ».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1988 году машинистом турбинного оборудования турбинного цеха Карагандинской ТЭЦ;

1996-2006 годы - работал на руководящих должностях в ТОО «Караганда-Пауэр» и «Караганды-Жылу»;

2006-2007 годы - директор, технический директор ТОО «Джет-7», затем генеральный директор ТОО «Степногорск Ремсервис» города Степногорска;

2007-2010 годы - заместитель технического директора, технический директор ТОО «Караганды-Жылу». Был генеральным директором ТОО «Караганда-Энергоцентр»;

2010-2011 годы - заместитель акима города Караганды по коммунальным вопросам;

2011-2014 годы - генеральный директор ТОО «Теплотранзит Караганда»;

С ноября 2014 года - заместитель акима Карагандинской области по вопросам ЖКХ.

Женат, имеет двоих детей.