Курманалиев Каримбек Арыстанбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1986 году окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков;

В 1992 году - аспирантуру Института языкознания НАН РК;

В 2000 году - университет Кайнар;

В 2006 году - Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1986-1987 годы - заместитель председателя профкома, и.о. проректора Казахского государственного университета международных отношений и международных языков;

1993-2000 году - заведующий кафедрой Казахского государственного женского педагогического Университета;

2000-2002 годы - вице-президент - Ректор университета «Кайнар»;

2002-2007 годы - директор, заместитель директора Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан;

2007-2008 годы - проректор по инновационной деятельности Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева;

2008-2015 годы - вице-президент Казахстанской Национальной академии естественных наук;

С октября 2015 года - руководитель департамента по контролю в сфере образования ЮКО.







