Киинов Ляззат Кетебаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1971 году окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина по специальности«Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». Доктор технических наук, тема диссертации: «Особенности разработки месторождения парафинистых и вязких нефтей Западного Казахстана в условиях реализации энергосберегающих технологий»(1994), академик Международной инженерной академии(г. Москва)(1999), академик Инженерной академии Республики Казахстан(2000).



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1971 по 1977 годы — оператор по добыче нефти и газа, старший инженер геологического отдела, старший инженер Районной инженерно-технологической станции, руководитель лаборатории анализа разработки нефтегазодобывающего управления«Жетыбайнефть»;

С 1977 по 1979 годы — инструктор промышленно-транспортного отдела Мангышлакского обкома партии;

С 1979 по 1982 годы — главный инженер территориально-производственного управления«Мангышлакнефтепромхим»;

С 1982 по 1987 годы — начальник Каражанбасского управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин и начальником нефтегазодобывающего управления«Каражанбастермнефть»;

С 1987 по 1992 годы — начальник нефтегазодобывающего управления«Комсомольскнефть»;

С 1992 по 1993 годы — генеральный директор производственного объединения«Мангышлакнефть»;

С 1993 по 1995 годы — глава Мангистауской областной администрации;

С 1995 по 1997 годы — заместитель Министра нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан;

С 1997 по 1999 годы — представитель Казахстана, Заместитель Генерального директора Каспийского трубопроводного консорциума;

С 1999 по 2002 годы — аким Мангистауской области;

С 2002 по 2003 годы — президент Закрытого акционерного общества«Национальная компания«КазМунайГаз»;

С 2003 по 2010 годы — вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;

С 2010 по 2011 годы — вице-министр нефти и газа Республики Казахстан;

С 2011 по 2013 годы — председатель правления АО НК «КазМунайГаз»;



Савгуста 2013 года - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан(с 08.2013), Член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности(с 17.10.2014).

С 13 сентября 2017 года - прекращены полномочия депутата сената Парламента Республики Казахстан